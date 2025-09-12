Çï¼ê¤ò¼õ¤±¡¢µÄ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ëº´Æ£Ä®Ä¹¡Ê£±£±Æü¡¢µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®¤Ç¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®Ä¹¤ò£µ´ü£²£°Ç¯Ì³¤á¤ëº´Æ£¿ÎÄ®Ä¹¡Ê£·£³¡Ë¤¬£±£±Æü¤ÎÄ®µÄ²ñ¤Ç¡¢£±£±·î£µÆü¤Þ¤Ç¤ÎÇ¤´ü¤Ç°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸´Ô¡£ÈòÆñ»Ø¼¨¤Î¤¢¤êÊý¤äÈïºÒÄ£¼Ë¤ÎÊÝÂ¸¤ò½ä¤Ã¤ÆÄ®¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢ÉüµìÉü¶½¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£È¯À¸¤«¤é£±£´Ç¯È¾¡¢ÄÅÇÈÈïºÒÃÏ¤ÇÅö»þ¤«¤é¤Î»ÔÄ®Â¼Ä¹¤Ï¸©Æâ¤Ç¿û¸¶ÌÐ¡¦µ¤Àç¾Â»ÔÄ¹¡Ê£¶£·¡Ë¤À¤±¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡º´Æ£Ä®Ä¹¤ÏÄ®µÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ç¡ÖËÉºÒÄ£¼Ë¤Î²°¾å¤«¤é¸«¤¿»´¾õ¤ÏºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¤È¡¢¡ÖÄ®¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤Î»ÈÌ¿¤ÏÁ´¤Æ½ª¤¨¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£

¡¡µì»ÖÄÅÀîÄ®½Ð¿È¡£Æ±Ä®µÄ¤ò·Ð¤Æ£²£°£°£²Ç¯¤ËÄ®Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹çÊ»¤ËÈ¼¤¦£°£µÇ¯¤ÎÆî»°Î¦Ä®Ä¹Áª¤ÇÅöÁª¤·¡¢£²´üÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂç¿ÌºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£Ä®¿¦°÷¤äÄ®Ì±¤é£´£³¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿µìËÉºÒÂÐºöÄ£¼Ë¤Ç¼«¿È¤âÄÅÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½õ¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Ä®¤ÏºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á£¶£²£°¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¡¢£²£±£±¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Æ£Ä®Ä¹¤Ï¡ÖÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿²æ¡¹¤¬ºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡×¤È·è°Õ¤·¡¢Ä®Á´ÂÎ¤Î¹âÂæ°ÜÅ¾¤ò¿Ê¤á¡¢ºòÇ¯£··î¤Ë¤ÏÊÝÂ¸¤«²òÂÎ¤«¤ÇÍÉ¤ì¤¿Æ±Ä£¼Ë¤òÄ®Í­²½¤·¿ÌºÒ°ä¹½¤È¤·¤¿¡£

¡¡º´Æ£Ä®Ä¹¤ÏµÄ²ñ¸å¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¿ÌºÒ¤«¤é¤Î£±£´Ç¯È¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄº¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»³¤ËÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÉü¶½¤¹¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤«Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐÄü¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡ËÉºÒÂÐºöÄ£¼Ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ä£¼Ë¤ÎÊÝÂ¸¤ò½ä¤Ã¤ÆÈãÈ½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£Ä®Ä¹¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¢°äÂ²¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤­¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÌó£²£³£°¤«½ê¤ò½ä¤ê¡¢´¶¼Õ¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¸å·Ñ»ØÌ¾¤Ï¤»¤º¡¢¡ÖÀ¯ºöÌÌ¤ÇÆÈ¼«À­¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Á´¹ñ¡¢À¤³¦¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ï·×¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±ï¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¼¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë»×¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¡£Ä®Ä¹Áª¤Ï£±£°·î£²£±Æü¹ð¼¨¡¢£²£¶ÆüÅê³«É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡Ä®¤Î¹¥¤­¤Ê¤È¤³¤í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢³¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö³¤¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î³¤¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ®¤ÏÉü¶½¤Ç¤­¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£

Èó¾ï¤Ë¤µ¤ß¤·¤¤¡¡ÃÎ»öÀË¤·¤à

¡¡º´Æ£Ä®Ä¹¤Î°úÂàÉ½ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¼°æÃÎ»ö¤Ï£±£±Æü¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤µ¤ß¤·¤¤»×¤¤¤À¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£Àè½µËö¤ËËÜ¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢°úÂà¤Î°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡Âç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢¡ÖÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¡¢µÜ¾ë¤ÎÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤¿¡£Æî»°Î¦¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÉü¶½¤Ç¤­¤¿¤Î¤ÏÄ®Ä¹¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£

º´Æ£Ä®Ä¹¤Î¼ç¤ÊµÄ²ñÈ¯¸À

¡¡ËÉºÒÄ£¼Ë¤Î²°¾å¤«¤é¸«¤¿Ä®¤Î»´¾õ¤ÏºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤·¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤ÄËº¨¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ä®¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤òÉ¬¤º²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤âµ¤ÎÏ¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¤È¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Î£±£´Ç¯È¾Êâ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£º£Ç¤´ü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Î¿¦¤ò¼­¤·¤¿¤¤¡£Ä®¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤ÏÁ´¤Æ½ª¤¨¤¿¤È»×¤¦