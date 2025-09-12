²ÐºÒ¤ÎÊÝ¸±¶âÌÜÅª¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ä½»Âð¤ËÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË3¿ÍÂáÊá ¤¦¤Á2¿Í¤ÏÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç´û¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ
¡¡´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Î½»Âð¤ËÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢3¿Í¤ÏÊÝ¸±¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢Êü²Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯8·î¡¢ÈôÂÍ»Ô¿À²¬Ä®¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿²Ð»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½»Âð¤Î½êÍ¼Ô¤Î°ðÍÕ°ìÉ×ÍÆµ¿¼Ô(67)¤È¡¢Äï¤Î´²ÍÆµ¿¼Ô(57)¡¢¸µÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Î¿¼Ä®Í¥¾ÍÆµ¿¼Ô(54)¤Î3¿Í¤¬Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢12Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢´²ÍÆµ¿¼Ô¤È¿¼Ä®ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë²¬»³¸©¤ÈÀÄ¿¹¸©¤Çµ¯¤¤¿½»Âð²ÐºÒ¤ò½ä¤ê¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤¿¤áÊü²Ð¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ¸±¶âÌÜÅª¤ÎÊü²Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ò»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
