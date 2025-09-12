ASH¡ßMindaRyn¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¸å´üED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×Ã´Åö·èÄê
ASH ¡ß MindaRyn¤¬¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Î¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBRIGHT EYES¡×¡¢Á°´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMissing Link¡×¤ËÂ³¤¡¢¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¾Ï¤òºÌ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãTSUBURAYA CONVENTION 2025¡äÁ°Ìëº×¤Ë¤Æ¡¢¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò½éÈäÏª¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
10·î¤è¤êÊª¸ì¤Î¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡£¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ËASH¤ÈMindaRyn¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë°ì¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ASH¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤È¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¼¤¬¸ò¸ß¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥µ¥Ó¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·î22ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤òÅ»¤¤¡¢¥ä¥ê¾õ¤ÎÉð´ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¡×¤ò¹½¤¨¤ë¥ª¥á¥¬¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú¶Ê¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÉ¬¸«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï10·î11Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯³Ú¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️ASH¡ßMindaRyn¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×
ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊ¡¡ÈÖ¡§LACM-24745
²Á¡¡³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ0¡Ë
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÊ¡¡ÈÖ¡§LZC-3243
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ASH¡ßMindaRyn
ºî»ì¡§ASH¡¡ºî¶Ê¡§thug./ASH¡¡ÊÔ¶Ê¡§thug.
¥¢¥ó¥Ö¥ì¥¤¥«¥Ö¥ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ASH feat. MindaRyn
ºî»ì¡§ASH¡¡ºî¶Ê¡§thug./ASH¡¡ÊÔ¶Ê¡§thug.
BRIGHT EYES
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ASH
ºî»ì¡§¾¾°æÍÎÊ¿¡¡ºî¶Ê¡§NARASAKI¡¡ÊÔ¶Ê¡§À¾²¬ÏÂºÈ
Missing Link
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§MindaRyn feat. ASH
ºî»ì¡§¾¾°æÍÎÊ¿/ASH¡¡ºî¶Ê¡§thug.¡¡ÊÔ¶Ê¡§thug.
¢¡ÈÎÇä¾ðÊó
9·î14Æü¡ÊÆü¡¦³«¾ì15:30 / ³«±é16:30 / ½ª±é19:30Í½Äê¡Ë¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãTSUBURAYA CONVENTION 2025 ¡¿ ULTRAMAN MUSIC LIVE ¡Á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óº²2025¡Á¡ä¤Î²ñ¾ì¥í¥Ó¡¼¡¦CDÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢ËÜCD¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£ÅöÆü¡¢¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÆÃÅµ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¡Ê¼Ì¿¿¡¦¹â¤µÌó10Ñ¡Ë¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡¿ÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
ÊüÁ÷»þ´Ö¡§ÆüËÜ»þ´Ö Ëè½µÅÚÍËÆü ¸áÁ°9:00¡Á9:30
¹ñÆâÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¦¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¦TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡Ë
½Ð±é¡§¶áÆ£ðóÍø¡¦µÈÅÄÀ²ÅÐ¡¦¹©Æ£°½Çµ ¤Û¤«
¥²¥¹¥È½Ð±é¡§ÌÚÇ·¸µÎ¼¡¦ÅÏÊÕÍµÂÀ¡¦±ÊÅçÀ»Íå¡¦Ä¹ÅÄÀ®ºÈ ¤Û¤«
À¼¤Î½Ð±é¡§¿¿ÌÚ½Ù°ì¡¦ß¯¤á¤°¤ß
¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¡§ÉðµïÀµÇ½¡¿¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§º¬¸µºÐ»°¡¦ÂÌÚ½ß°ìÏº
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§ASH¡ÖBRIGHT EYES¡×¡¿Á°´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖMissing Link¡×MindaRyn feat. ASH¡¿¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×ASH¡ßMindaRyn
·àÃæ²»³Ú¡§NARASAKI
À½ºî¡§±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ
Ãøºî¸¢É½µ¡§©±ßÃ«¥×¥í ©¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ani.tv/ultraman_omega/
ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://m-78.jp/omega/
ºîÉÊ¸ø¼°X¡§https://x.com/ultraman_series
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ASH DA HERO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ASH DA HERO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ASH DA HERO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡MindaRyn ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡MindaRyn ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡MindaRyn ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë