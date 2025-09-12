£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¤·¤Ä¤³¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·ÊªµÄ¡ÖÃÑÃÎ¤é¤º¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¿¯³²¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£±Éô¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê£´£°¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£²£°£²£¶Ç¯£×ÇÕÍ½Áª¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢Àï¡Ê£¶Æü¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢£µ¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬½ÉÇñ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç¼«»£¤ê¤ò»î¤ß¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ë»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢£Ø¾å¤Ç³È»¶¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤¬·ÙÈ÷¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¶á¤Å¤¼«»£¤ê¤ò´·¹Ô¡£·ù¤¬¤ë£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¶«¤ó¤À¡£
¡¡±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¸ý¿°ÆÉ²ò¤Ç¡¢£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡£¼º¤»¤í¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¾Ã¤¨¤Á¤Þ¤¨¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂÐ¤·¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤¹ÔÆ°¡×¡Ö¥á¥Ã¥·¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤Î°ìÊý¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¿¯³²¡£²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡×¡Ö£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÌ£Êý¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£