風真いろは

写真拡大

　「ホロライブ」所属のVTuber・風真いろはさんが、自身のエックスを更新し、本日12日20時から“嬉しいお知らせ”と新衣装を発表するライブ配信を行うことを告知した。

【写真】かわいい予感しかしない！　風真いろはさんの新衣装シルエット

　音楽ユニット「秘密結社holoX」のメンバーとして2021年11月にデビューしたホロライブ6期生のいろはさんは、「風真いろは新衣装　お披露目決定　配信の最後には嬉しいおしらせも　お楽しみに」と投稿。添えられた画像にはライブ配信のサムネイルが公開されており、大きく広がったスカートが特徴的な新衣装と思われるシルエットも写っている。

　すでにいろはさんのチャンネルでは配信ページが公開されており、タイトルには「えっ、ぽこべぇにも異変が？」の文字が。彼女のお供であるタヌキの「ぽこべぇ」にも新たな発表があるのではと、期待が高まる。

　この告知には、ファンから「楽しみがいっぱいやん」「新衣装とっても楽しみ！！」「清楚の匂い！」「隠しきれないかわいいオーラ……！！」など、多くの期待の声が寄せられている。

引用：「風真いろは」エックス（＠kazamairohach）