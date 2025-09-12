ホロライブ・風真いろは、本日20時より“嬉しいお知らせ”＆新衣装を発表「清楚の匂い！」「隠しきれないかわいいオーラ」
「ホロライブ」所属のVTuber・風真いろはさんが、自身のエックスを更新し、本日12日20時から“嬉しいお知らせ”と新衣装を発表するライブ配信を行うことを告知した。
【写真】かわいい予感しかしない！ 風真いろはさんの新衣装シルエット
音楽ユニット「秘密結社holoX」のメンバーとして2021年11月にデビューしたホロライブ6期生のいろはさんは、「風真いろは新衣装 お披露目決定 配信の最後には嬉しいおしらせも お楽しみに」と投稿。添えられた画像にはライブ配信のサムネイルが公開されており、大きく広がったスカートが特徴的な新衣装と思われるシルエットも写っている。
すでにいろはさんのチャンネルでは配信ページが公開されており、タイトルには「えっ、ぽこべぇにも異変が？」の文字が。彼女のお供であるタヌキの「ぽこべぇ」にも新たな発表があるのではと、期待が高まる。
この告知には、ファンから「楽しみがいっぱいやん」「新衣装とっても楽しみ！！」「清楚の匂い！」「隠しきれないかわいいオーラ……！！」など、多くの期待の声が寄せられている。
引用：「風真いろは」エックス（＠kazamairohach）
【写真】かわいい予感しかしない！ 風真いろはさんの新衣装シルエット
音楽ユニット「秘密結社holoX」のメンバーとして2021年11月にデビューしたホロライブ6期生のいろはさんは、「風真いろは新衣装 お披露目決定 配信の最後には嬉しいおしらせも お楽しみに」と投稿。添えられた画像にはライブ配信のサムネイルが公開されており、大きく広がったスカートが特徴的な新衣装と思われるシルエットも写っている。
この告知には、ファンから「楽しみがいっぱいやん」「新衣装とっても楽しみ！！」「清楚の匂い！」「隠しきれないかわいいオーラ……！！」など、多くの期待の声が寄せられている。
引用：「風真いろは」エックス（＠kazamairohach）