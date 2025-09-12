¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÎø¿Í¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ë¤¤ß¤Ø¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬¡¢12ºÐ¤ÎÌ¼¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢Îø¿Í¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬12ºÐ¤Î°¦Ì¼¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡Ãº¼£ÏºÉ÷¥¹¡¼¥Ä¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤È¤â¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ç·ÄÂ¢¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î9Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎTCL¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¸µºÊ¥¸¥§¥Ê¡¦¥Ç¥£¡¼¥ï¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿12ºÐ¤ÎÌ¼¥¨¥ô¥¡¥ê¡¼¤òÈ¼¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢20ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¥¤¥ó¥«¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¨¥ô¥¡¥ê¡¼¤äÂ¾¤Î½÷À¤â´Þ¤á¡¢5¿Í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤È¥¤¥ó¥«¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥×¥ì¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÂ·¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£Åö»þ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢2¿Í¤ÏÍ§¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å4·î¤Ë¡¢¥¤¥ó¥«¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Î45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¡¢Èà½÷¤ä¥¨¥ô¥¡¥ê¡¼¤È¼Ì¤ë¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Ë¤·¤Æ¸ø³«¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²Ä¾Ð¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¿Í¤Ë¡¢¹¬¤¢¤ì¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤òÈþ¤·¤¯³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Ï9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥ó¥«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¤¬12ºÐ¤Î°¦Ì¼¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡Ãº¼£ÏºÉ÷¥¹¡¼¥Ä¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤È¤â¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ç·ÄÂ¢¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î9Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎTCL¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¸µºÊ¥¸¥§¥Ê¡¦¥Ç¥£¡¼¥ï¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿12ºÐ¤ÎÌ¼¥¨¥ô¥¡¥ê¡¼¤òÈ¼¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢20ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¥¤¥ó¥«¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¨¥ô¥¡¥ê¡¼¤äÂ¾¤Î½÷À¤â´Þ¤á¡¢5¿Í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¤Ï9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥ó¥«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£