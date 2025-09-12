°¦ÃÎ¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡×11·î4Æü³«¶È Á´180Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë¡õ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤äÎÐÃÏ¹¾ì¤âÀ°È÷
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ËËÜ³Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÊªÈÎ¡¦¿©ÊªÈÎ¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Í·¶ñ¤ä¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤â¤¢¤ë¹¡¹¤·¤¿ÎÐÃÏ¹¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê²á¤´¤·Êý¤¬³ð¤¦ÃÏ°è¶¦À¸·¿¥â¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦ÃÎ¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°¡×¡È¿·À¸¡ÉÃæÆü¥Ó¥ëÆâ¤Ë³«¶È
Ì¾¸Å²°Å´Æ»ËÜÀþ¡ÖËÜ½É¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó13Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±»ÜÀß¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê157Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤È¡¢23Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¿©½¼¼Â¤Î¸ø±à·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI MARKET¡Ê¥ª¥«¥¶¥¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¹ç·×180Å¹ÊÞ¤Ç¹½À®¡£
ÆüËÜ½é½ÐÅ¹¤¬32Å¹ÊÞ¡¢Ãæµþ·÷½é½ÐÅ¹¤¬35Å¹ÊÞ¤È¡¢¿·Á¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â½¼¼Â¡£
Ãæ¤Ç¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëÁ´45Å¹ÊÞ¤Î¿©´ØÏ¢Å¹ÊÞ¿ô¤À¡£ÃÏ¸µ²¬ºê¤Î¿Íµ¤Å¹¤äÁ´¹ñ¤ÎÍÌ¾Å¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Çã¤¤Êª¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿©¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤«¤éÀÜÂ³¤¹¤ëÌó4,200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÇºÇÂçÎÐÃÏÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÍ·¶ñ¡¢Ê®¿å¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¥Ú¥Ã¥È¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£Í¼Êý¤Ë¤Ï¸÷¤È²»¤È¿å¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¥ç¡¼¡ÖMAGIC HOUR¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæµþ·÷¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÆþÅ¹²ÄÇ½Å¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¢ÍÎÁ¤Î²°ÆâÍ·¤Ó¾ì¡Ö¥¹¥¥Ã¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤â´°È÷¤µ¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÉñÌÚÄ® ²¬ºêËÜ½É»³ÃæÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È6³¹¶è1²èÃÏ
Å¹ÊÞ¿ô¡§180Å¹ÊÞ
±Ä¶È»þ´Ö¡§
ÊªÈÎ¡§10:00¡Á20:00
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡§10:30¡Á21:00
°û¿©¡§11:00¡Á21:00
Ãó¼Ö¾ì¡§Ìó3,200Âæ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¦ÃÎ¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°¡×¡È¿·À¸¡ÉÃæÆü¥Ó¥ëÆâ¤Ë³«¶È
¢¡°¦ÃÎ¸©½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡×
Ì¾¸Å²°Å´Æ»ËÜÀþ¡ÖËÜ½É¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó13Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±»ÜÀß¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê157Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤È¡¢23Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¿©½¼¼Â¤Î¸ø±à·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI MARKET¡Ê¥ª¥«¥¶¥¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¹ç·×180Å¹ÊÞ¤Ç¹½À®¡£
Ãæ¤Ç¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëÁ´45Å¹ÊÞ¤Î¿©´ØÏ¢Å¹ÊÞ¿ô¤À¡£ÃÏ¸µ²¬ºê¤Î¿Íµ¤Å¹¤äÁ´¹ñ¤ÎÍÌ¾Å¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Çã¤¤Êª¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿©¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤«¤éÀÜÂ³¤¹¤ëÌó4,200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÇºÇÂçÎÐÃÏÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÍ·¶ñ¡¢Ê®¿å¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¥Ú¥Ã¥È¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£Í¼Êý¤Ë¤Ï¸÷¤È²»¤È¿å¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¥·¥ç¡¼¡ÖMAGIC HOUR¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢¡°¦¸¤²È¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤â°Â¿´¤Î½¼¼ÂÀßÈ÷
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæµþ·÷¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÆþÅ¹²ÄÇ½Å¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¢ÍÎÁ¤Î²°ÆâÍ·¤Ó¾ì¡Ö¥¹¥¥Ã¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤â´°È÷¤µ¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÉñÌÚÄ® ²¬ºêËÜ½É»³ÃæÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È6³¹¶è1²èÃÏ
Å¹ÊÞ¿ô¡§180Å¹ÊÞ
±Ä¶È»þ´Ö¡§
ÊªÈÎ¡§10:00¡Á20:00
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡§10:30¡Á21:00
°û¿©¡§11:00¡Á21:00
Ãó¼Ö¾ì¡§Ìó3,200Âæ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û