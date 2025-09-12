º´Æ£·ò¡¡¥é¥¤¥Ö¡¢¥°¥Ã¥º¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡ª¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥É¡Ù¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡ÖÇ¯¼ý2²¯±ß¤«¤éÇÜÁý¡×¤Ë
¡Ö7·î31Æü¤ËNetflix¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢6½µÏ¢Â³¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÇÁü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ï¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Ë½êÂ°¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¡¢Å·ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¿·¤·¤¯·ëÀ®¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ö¸¶ºî¤Î±ÇÁü²½¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£·ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬Netflix¤Ë´ë²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥É¥é¥Þ²½¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ç±é¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡¢´ë²è¡¦¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î½Ð±é¸ò¾Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±éÎÁ¤äµÓËÜÎÁ¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î5ÇÜ¤¬Áê¾ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î½Ð±éÎÁ¤â1ËÜ1000Ëü±ß°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊó½·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Á´10ÏÃ¤Ç2²¯±ß¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±ÇÁü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²»³Ú³èÆ°¤â¡¢ÇüÂç¤Ê¼ýÆþ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØTENBLANK¡Ù¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È±¿±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²»³Ú²È¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨Ìò¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ØTENBLANK¡Ù¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10¶ÊÆþ¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGlass Heart¡Ù¤Ï¡¢8·î27Æü¸ø³«¤ÎÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈHot Albums¡É¤Ç¡¢Áí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°LIVE¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë11·î¤Ë¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡ØTENBLANK¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°LIVE¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÌ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦¹á¹Á¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤â5²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õÃíÍ½Ìó¤È²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤âÁ´11¼ïÎà¤È¤«¤Ê¤êËÉÙ¤Ç¡¢3²¯±ß°Ê¾å¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿º´Æ£¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØABYTS¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢1½µ´Ö¸ÂÄê¡Ê9·î9Æü¡Á15Æü¡Ë¤Ç¡¢¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õÃíÍ½Ìó¤ÇºÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ä¥¥ã¥Ã¥×¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â½é²ó¤ÎÈÎÇä³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¡¢Â¨´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº´Æ£·ò¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï2²¯±ß¤Û¤É¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î¥®¥ã¥é¤ä¡¢²»³Ú³èÆ°¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤âÇ¯¼ý¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±ÇÁü´Ø·¸¼Ô¡Ë
½êÂ°»öÌ³½ê¡Ø¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡Ù¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ4Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢º´Æ£¤Ï¡È¼Â¶È²È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£