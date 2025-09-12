¶õ¼«¡Ö¼¡´ü¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡×¤ÎµðÂç¤Ê¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤¬ÅÐ¾ì ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤âºÆ¸½¡ª F-2¤Î¸å·Ñµ¡¤Ë
±Ñ¹ñ¤Ç¡Ö¼¡´üÀïÆ®µ¡¡×¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤¬Å¸¼¨
¡¡ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î3¤«¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯·×²è¡ÖGCAP¡×¤Î¸¶À£ÂçÌÏ·¿¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖDSEI UK 2025¡×¤Ë½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¹À¡¦Ãó±ÑÂç»È¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¡¢¤³¤ÎÌÏ·¿¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥«¤¤¡ª¤³¤ì¤¬¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î¡Ö¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¡×¤Ç¤¹
¡¡GCAP¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëF-2ÀïÆ®µ¡¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÎ¾¶õ·³¤¬ÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×ÀïÆ®µ¡¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¿·ÀïÆ®µ¡¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£»°É©½Å¹©¤äIHI¡¢»°É©ÅÅµ¤¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2035Ç¯º¢¤«¤é¤ÎÆ³Æþ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDSEI UK 2025¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖGCAP¡×¤ÎÌÏ·¿¤Ï¤«¤Ê¤êÂç·¿¤Ç¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åë¾è¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ë¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ2066²¯±ß¤ò·×¾å¡£É¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ò¡ÖGCAP¡×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖGIGO¡×¤Ëµò½Ð¤·¡¢µ¡ÂÎµÚ¤Ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¶¦Æ±Àß·×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¤ÎÀÇ½³ÎÇ§»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤â¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÌµ¿Íµ¡¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤Ï49²¯±ß¤ò½¼¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Î§Åª¤Ê¾õ¶·Ç§ÃÎ¤äÈô¹Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÏ¢·ÈÌµ¿Íµ¡¤Î¹½ÁÛÀß·×¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£