¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ24¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¿¼0¡§18¡Á¡Ë¤ÎÂè11ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¡Ä°Å¤¤´é¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¿ý¡õ·Ä»Ê
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô75ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Þ¥ß¥¿»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë¸Ï¤ì¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃË»Ò¡¦½½¾ò¿ý¤òÉ÷´Ö¡¢Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ¿ý¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼Éô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âè11ÏÃ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÆ¨¤²½Ð¤·¤¿²áµî¡×¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï·Ä»Ê¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ë¿ý¡£·Ä»Ê¤â¿ý¤â¤È¤â¤ËÄÀ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¢£Âè11ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¿ý¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤±¤ºÇº¤à·Ä»Ê¡£º´µ×´Ö¡ÊÀÄÌÚÎÆ¡Ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½ý¤Ä¤¯¤Î¤ò¶²¤ì¤ÆÎø¤«¤éÆ¨¤²¤¿²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ÅÄÃæ¡ÊÊ¿°æ°¡Ìç¡Ë¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¼«¿È¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤Ê¸ÀÆ°¤Ç·Ä»Ê¤¿¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼Õºá¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯»×¤Ã¤¿·Ä»Ê¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ý¤Î²È¤À¤Ã¤¿¡£
