¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏASH¡ßMindaRyn¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡Á°9¡§00¡Ë¤Î¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢ASH¡ßMindaRyn¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬ ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¤¬¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBRIGHT EYES¡×¡ÊASH¡Ë¡¢Á°´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMissing Link¡×¡ÊMindaRyn feat. ASH¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¾Ï¤òºÌ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTSUBURAYA CONVENTION 2025¡ÙÁ°Ìëº×¤Ç¡¢¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤«¤éÊª¸ì¤Î¸åÈ¾Àï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡£¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ËASH¤ÈMindaRyn¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë°ì¶Ê¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ASH¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤È¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¼¤¬¸ò¸ß¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥µ¥Ó¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î22ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥ä¥ê¾õ¤ÎÉð´ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¡×¤ò¹½¤¨¤ë¥ª¥á¥¬¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú¶Ê¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï10·î11Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
