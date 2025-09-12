LUNA SEA¡¦RYUICHI¤¬¿¿Ìð¤Ø¤Î´¶¼Õ¡õµ§¤ê¤Ä¤Å¤ë¡ÖÀ¼¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡LUNA SEA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦RYUICHI¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ®ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£5¿Í¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤È¿®Íê¡¢¤½¤·¤ÆºÆ²ñ¤Ø¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿»í¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLUNA SEA¡¦RYUICHI¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿¿Ìð¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸
¡¡ËÁÆ¬¡¢RYUICHI¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤ºÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤·¡¢¡Ö±©¤Ð¤¿¤¯»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ò âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¿¿Ìð¤«¤é¼õ¤±¤¿»Ù¤¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ò ¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¤Î¤ê±Û¤¨¤ë°Ù¡Ä¸÷¤òÅô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¡£¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎRYUICHI¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢¿¿Ìð¤ÎÂ¸ºß¤Ï°Å°Ç¤ò¾È¤é¤¹¡È¸÷¡É¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿å«¤Î¿¼¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡RYUICHI¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏËÍ¤¬¤â¤Ã¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤¬¿¿¼Â¤ò¤É¤ó¤Ê¤ËÏÄ¤á¤è¤¦¤È¤â¡¢ËÍ¤é¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤¢¤ë¿¿¼Â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢LUNA SEA¤È¤·¤Æ¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»þ¤ÏÉ¬¤º¿¿Ìð¤¯¤ó¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢LIVE¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¿¿¼Â¤Î´õË¾¤¬5¿Í¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ëRYUICHI¤Ï¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï²æ¡¹¤¬³§¤ó¤Ê¤Ç¸÷¤ò¿¿Ìð¤¯¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë»þ¡×¡ÖÉÔ»àÄ»¤Îµ¢´Ô¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¿¿Ìð¤ÎÉüµ¢¤ò¿®¤¸¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë·è°Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¢´Ô¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
