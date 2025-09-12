HANA¡¢¶âÍË¡ØANNX¡Ù·î1¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡Ëè½µ½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶âÍË¿¼Ìë0»þ¤«¤é¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢10·î¤«¤é¡¢·î¥¤¥Á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆHANA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡HANA¤Ï¡¢BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê GIRLS GROUP AUDITION¡ÖNo NoGirls¡×¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊHANA¤¬º£Ç¯5·î¤ËÃ´Åö¤·¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î½©¤«¤é¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë·î¥¤¥Á¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶á¶·Êó¹ð¤ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ÎÎ¢ÏÃ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÏÃÂê¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Ä°¤¤¿¤¤ÏÃ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¡£º£¡¢ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢HANA¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡£
¢£HANA
½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ª¤ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
