ÇÏ¾ìÅµ»Ò¥¢¥Ê¡Ö¶öÁ³¡ª¤³¤Î¤ª2¿Í¤Ë¡Ä¡×°Õ³°¤Ê3¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö´ñÀ×¡×¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÇÏ¾ìÅµ»Ò¡Ê51¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¾ì¥¢¥Ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¶öÁ³¡ª¤³¤Î¤ª2¿Í¤Ë¤â²ñ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¥¢¥Ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæ²íÈþ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡¢ÆüËÜ¶¥±Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î´äºê¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£3¿Í¤È¤â¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¶öÁ³¡¢¡¢¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë²ñ¤¦´ñÀ×¡×¡Ö³§¤µ¤ó³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡ÁÈþ¿Í»°¿Í»ÐËå¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£