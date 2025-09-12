ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ÅçGKÂçÇ÷·É²ð¡ÈÃæ1Æü¡É¶¯¹Ô·³¥¹¥¿¥á¥ó¡¡¼ó°Ì¡¦µþÅÔÀï¡¡
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Î¹Åç¡½µþÅÔ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷·É²ð¡Ê26¡Ë¤¬¡ÈÃæ1Æü¡É¤Î¶¯¹Ô·³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÂçÇ÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10Æü¡Ê¸½ÃÏ9Æü¡Ë¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Á°Æü11Æü¸á¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎËÌÊÆ±óÀ¬¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¡Ë¤Ë¤Ï¹ñÆâÁÈ¤Ï6¿Í¤¬Áª½Ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÏJ1¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DF¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈDFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢2»î¹ç¤È¤â¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿FWºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¡Ë¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®ÅÄ¤Ï²£ÉÍFC¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡¢Çð¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¿À¸Í¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£