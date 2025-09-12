ÃæÃ«½á¿Í¤ÎÌÁÍ§¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬2²óTKO¤ÇV3¡ª¡¡°µ´¬¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÖÅý°ìÀï¤¬¤·¤¿¤¤¡×É¸Åª¤Ï¡Ä
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬(ÊÆ¹ñ)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì ¥Õ¥¢¥ó¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥«¥Þ¥Á¥ç(¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³)¡Ê2025Ç¯9·î11Æü¡¡ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡¥Õ¥©¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥í¡¼¡Ë
¡¡WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¥Õ¥¢¥ó¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥«¥Þ¥Á¥ç¡Ê28¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ë2²ó2Ê¬36ÉÃTKO¾¡¤Á¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤ÏÀïÀÓ¤ò10¾¡¡Ê7KO¡Ë1ÇÔ¤È¤·¡¢¥«¥Þ¥Á¥ç¤Ï19¾¡¡Ê8KO¡Ë2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Ï½øÈ×¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢ÂÇ·âÀï¤òÄ©¤ó¤À¡£½é²ó¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤ÎÃæÈ×²á¤®¤«¤é¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥«¥Þ¥Á¥ç¤ò¥í¡¼¥×ºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢±¦¥¯¥í¥¹¤äº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÌÔ¹¶¡£ºÇ¸å¤ÏÍò¤Î18Ï¢ÂÇ¤Ç¥á¥Ã¥¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆÀìÌç»ï¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÈDAZN¤¬ÁÈ¤ß¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤äÃíÌÜÅÙ¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤²¦¼Ô¤é¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡×¤Î½é²ó¶½¹Ô¡£13Æü¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¢¥ì¥¸¥¢¥ó¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥¦¥ë¡¦¡É¥«¥Í¥í¡É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡½¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÄ¾Á°³«ºÅ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Ï¡Ö±¦¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÁê¼ê¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤ÏWBC&IBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤ÎÌÁÍ§¡£¤«¤Í¤Æ¥×¥í¤ÇÍ£°ì¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤È¤ÎºÆÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤½¤Î»ûÃÏ¤ò7·î¤ËÇË¤Ã¤¿WBC&WBAÅý°ìÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÅý°ìÀï¤¬¤·¤¿¤¤¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬¶¯¤¤¤ó¤À¡×¤È´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ó¤Æ½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£º£Ìë¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£