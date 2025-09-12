ÅÞÈñ»äÅªÎ®ÍÑ¡Ö°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¡¡¼«Ì±ºë¶Ì¸©Ï¢¤Î´´»öÄ¹
¡¡¼«Ì±ÅÞºë¶Ì¸©Ï¢¤ÎÅÞÈñ¤òÎ®ÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ìò¿¦¤Î°ì»þÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿Æ±¸©Ï¢´´»öÄ¹¤Î¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡Ê69¡Ë¤¬12Æü¡¢¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö»äÅªÎ®ÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¸©Ï¢¤Ï¡¢¾®Ã«Ìî»á¤¬2020¡Á25Ç¯¤ËÅÞÈñ¤ÇÀº»»¤·¤¿½÷ÀÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤ÉÌó1100·ï¡¢Áí³ÛÌó2900Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¾®Ã«Ìî»á¤Ï¡¢À¯¼£³èÆ°¤Ë»È¤Ã¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝ´É¤·¡¢Á´¤Æ¸©Ï¢»öÌ³¶É¤ËËè·îÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÅÞÈñ¤Ç»ÙÊ§¤¦¤Î¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÎÎ¼ý½ñ¤Ï¡Ö½èÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ê»öÌ³¶É¤Ë¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£