¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡×¤ËÁ¼ÃÖÌ¿Îá¡¡¤ª¤»¤Á¹¹ð¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤á¤°¤ê
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÏÂç¼êÄÌ¿®ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡×¤ËÂÐ¤·Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Âç¼êÄÌ¿®ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¡×¤Ç¤¹¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯¤ÎÀµ·îÍÑ¡ÖÆÃÂçÏÂÍÎ¤ª¤»¤Á2ÃÊ½Å¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ç¤¹¡£
¹çÍýÅª¤Ç³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÈÎÇä·×²è¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¾ï²Á³Ê¡É¤È¤¹¤ë2Ëü9980±ß¤Î¤ª¤»¤Á¤ò1Ëü±ßÃÍ°ú¤¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¡ÖÁá´üÍ½Ìó¡×¤¬ÆÀ¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¡ÈÄÌ¾ï²Á³Ê¡É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½½Ê¬¤Êº¬µò¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤¿¤«¤¿¤Ï¡ÖÍÍø¸íÇ§¤Ë¤Ï³ºÅö¤»¤º¡¢Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤Î¾ì¤ÇÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤áÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
