Îµ¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¡È¸×¡É¤ä¡È±í¡É¡Ä°¦ÃÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¥É¥é¥´¥ó¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤µåÃÄ¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦Å¹ ¥¢¥¦¥§¥¤´¶¥¼¥í¤Î¶õ´Ö¤Ë
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ë¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥º°Ê³°¤ÎµåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¶è¤Î¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤µï¼ò²°¤Ä¤¯¤Ð¡×¤Ç¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¡¢ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÎëÌÚ²°¡×¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¾®ÀîÅê¼ê¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö¥é¥¤¥¢¥óÐ§¡×¤¬¿Íµ¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯9·î5ÆüÊüÁ÷¡Ë
¢£Å¹¼ç¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¶õ´Ö¡Öµï¼ò²°¤Ä¤¯¤Ð¡×
¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤Î¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤µï¼ò²°¤Ä¤¯¤Ð¡×¡£Å¹Æâ¤ÏÊÉ¤äÅ·°æ¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥¬ー¥¹°ì¿§¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤¬Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤È¤¤¤¦Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¤ÎÅ¹¼ç¡¦¸¤»ô½á¤µ¤ó¤Ï¡¢35Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°¤Ëµï¼ò²°¤ò¥ªー¥×¥ó¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÅ¹¼ç¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡ÖÏ²Â®¤Í¤®¾Æ¤¡×¡Ê1000±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Í¥®¤ËÆÚÆù¤ò¤Î¤»¡¢³ïÀá¤¬¤ª¤É¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Å¹¼ç¤Î¸¤»ô¤µ¤ó¡§
¡ÖÌîµå¹¥¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Î¤¬¡×
¤³¤ÎÆü¡Ê9·î3Æü¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤Çºå¿À¤ÈÃæÆü¤¬ÂÐÀï¡£±þ±ç¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥óÎò60Ç¯¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ±Î½¤È°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥óÎò60Ç¯¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡§
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¢¡ÊÍ¥¾¡¤Ï¡Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£2Ç¯Á°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡¡
¥»¡¦¥êー¥°¤òÆÈÁö¤·¡¢Í¥¾¡¤âÌÜÁ°¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎºÙÀîÁª¼ê¤¬3¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁµÕÅ¾¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¶¯¤¤¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥óÎò20Ç¯¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡§
¡ÖÌ¾¸Å²°¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÈÖÇ®¤¯¤Æ²æËý¶¯¤¤¡£¶ìÀá18Ç¯¡¢¤É¤ì¤À¤±¿É¤¯¤Æ¤â¡¢¿É¤¤¤È»×¤ï¤ºµå¾ì¤Ë¹Ô¤±¤¿¡×
90Ç¯Âå¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÏB¥¯¥é¥¹¤¬9²ó¤È¤¤¤¦¡È°Å¹õ»þÂå¡É¡£2000Ç¯Âå¤ÏÍî¹ç´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢¡Ö¥Ê¥´¥É¤Ç¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï²æËý¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥óÎò50Ç¯¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡§
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯6¤Ç¤¹¤«¤éÂç¾æÉ×¡£Éé¤±¤è¤¦¤¬¾¡¤È¤¦¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
¥Õ¥¡¥óÎò40Ç¯¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡§
¡Öº£Æü¤ÎÉé¤±¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Å¹¼ç¤Î¸¤»ô¤µ¤ó¡§
¡Ö³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£Éé¤±¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾Ã¤¹¡¢¤³¤ì¤ÏÅ´Â§¡£¾¡¤Ã¤¿¤é²¿²ó¤âÌîµå¥Ë¥åー¥¹¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¿²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¢£¥¹¥ï¥íー¥º¾®ÀîÅê¼ê¤âÄÌ¤Ã¤¿Ï·ÊÞ¡ÖÎëÌÚ²°¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢µåÃÄ¤´¤È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò¤ò°û¤á¤ë¥Ðー¡Ö¥«¥é¥ª¥±BAR hit¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¼«¿È¤¬Ç®¿´¤Êµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¥¤·¤¤Å¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¶è¡¦±É¤Î¡ÖÏÂ¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¤ß¤Ä¶¶¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý»²¤¹¤ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µåÃÄ¸øÇ§¤ÎÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÏÂ¿©¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÎëÌÚ²°¡×¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Î©À®¾Ï¹â¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥ï¥íー¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤Î¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîÅê¼ê¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤³¤ÎÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥é¥¤¥¢¥óÐ§¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡£¾®ÀîÅê¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÐ§¤Ï¡¢Èà¤¬¹¥¤¤ÊÆÚ¤ÎÌ£Á¹¥Ò¥ì¥«¥Ä¤È·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤ò¤Î¤»¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÄÒÊª¤äÌ£Á¹½Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥¤¥¢¥óÐ§¡×¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢¥¹¥ï¥íー¥º¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¾¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¡Ê¾®ÀîÅê¼ê¡Ë¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£ËÜ¿Í¤âµ¢¾Ê¤â·ó¤Í¤ÆÇ¯¤Ë1²ó¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µåÃÄ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¸òÎ®¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î5ÆüÊüÁ÷
