µ¨Àá¸ÂÄê¡ÖÀÖÊ¡¿å¤è¤¦¤«¤ó¡×¡¢º£µ¨¤ÏÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Á°Ç¯ÈæÌó2ÇÜ¤È¹¥Ä´¡Ú9·î27Æüº¢¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖÊ¡¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖÀÖÊ¡¿å¤è¤¦¤«¤ó¡×¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬¡¢8·îËö»þÅÀ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü´ÖÈæÌó2ÇÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¡ÖÀÖÊ¡¿å¤è¤¦¤«¤ó¡×¤ÏÎÃ²Û¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢µ¨Àá¤Î°§»¢¤ä¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1,200±ß(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÁ÷ÎÁÊÌ)¤Ç¡¢Ä¾±ÄÅ¹Ž¥É´²ßÅ¹Ž¥¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2025Ç¯¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³ÈÂç¤·ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Ìó2ÇÜ¤ÈÁ°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£´ü¤Ï9·î27Æüº¢¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ç¼¡½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
ÀÖÊ¡¿å¤è¤¦¤«¤ó¡Ò¡ÖÀÖÊ¡¿å¤è¤¦¤«¤ó¡×¤ÎÆÃÄ§¡Ó
ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Î¤³¤·¤¢¤ó¤ò»È¤¤¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢°ìËçÎ®¤·¤Î¿å¤è¤¦¤«¤ó¡£Å¹ÊÞŽ¥ÄÌÈÎ¤È¤â¤ËÎäÅà¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢²òÅà¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
ÀÖÊ¡¿å¤è¤¦¤«¤ó
²Á³Ê:1,200±ß(ÀÇ¹þ)¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÁ÷ÎÁÊÌ
¾ÞÌ£´ü¸Â:ÎäÅà¾õÂÖ¤ÇÌó2¥«·î
ÆâÍÆÎÌ:320g(³°È¢:½Ä18.2cm¡ß²£11.0cm¡ß¹â¤µ3.0cm)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¢¡ÀÖÊ¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¢¡»°½Å¸©
ÀÖÊ¡ËÜÅ¹/ÀÖÊ¡ÆâµÜÁ°»ÙÅ¹/ÀÖÊ¡¸Þ½½ÎëÀîÅ¹/ÀÖÊ¡³°µÜÁ°Å¹/¸Þ½½ÎëÃã²° ¸Þ½½ÎëÀîÅ¹/¶áÅ´É´²ßÅ¹»ÍÆü»ÔÅ¹/EXPASA¸æºß½ê¾å¤êÀÖÊ¡Ãã²°
¢¡°¦ÃÎ¸©
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹/¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹/Ì¾¸Å²°»°±Û±ÉÅ¹/Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹
¢¡´ØÀ¾ÃÏ¶è
ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹/ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹/¥¨¥¥Þ¥ë¥·¥§Âçºå¥¦¥á¥¹¥ÈÅ¹/¹âÅç²°ÂçºåÅ¹/¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹/¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°