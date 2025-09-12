¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¡¢¡Ö¶á¥Ä¡¼´¶¼Õ¥¦¥£¡¼¥¯¡×³«ºÅÃæ¡¡ºÇÂç2Ëü±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¤Ê¤É
¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¶á¥Ä¡¼´¶¼Õ¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò9·î12Æü¤«¤é25ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ëè½µÂè2¶âÍË¤ò¡Ö¶á¥Ä¡¼¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ½ÉÇñ¤ÇÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤ÏºÇÂç2Ëü±ß¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ½ÉÇñ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£ÎÁ¶â¤Î°ìÎã¤Ï¡¢Åìµþ¥Ù¥¤ÉñÉÍ¥Û¥Æ¥ë¤¬6,614±ß¤«¤é¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¤¬4,400±ß¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤¬8,580±ß¤«¤é¡¢THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA¤¬10,740±ß¤«¤é¡¢¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹·Ú°æÂô¤¬14,752±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£¤¤¤º¤ì¤â1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¡£
¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë±þ¤¸¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë5¼ïÎà¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤¬20Ëü±ß°Ê¾å¤Ç2Ëü±ß¡¢15Ëü±ß°Ê¾å¤Ç1Ëü±ß¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤Ç5,000±ß¡¢7Ëü±ß°Ê¾å¤Ç3,000±ß¡¢5Ëü±ß°Ê¾å¤Ç2,000±ß¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³ä¤ê°ú¤¯¡£
Î¹¹Ô´ü´Ö¤Ï¹ñÆâ½ÉÇñ¤¬2026Ç¯7·î31Æü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊ¬¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬2026Ç¯7·î31Æü½ÐÈ¯Ê¬¤Þ¤Ç¡£