¡¡½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤¬12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ð±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£ºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿±³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¤¬¸¶ºî¡£¸ÄÀÅª¤ÊÅ·ºÍ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤È¡¢ÌÅ¤Î¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê±³¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖºÇ¶á¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÊý¤Ë¡È¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤«²¿¤«¤Ç¤¹¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡È°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡±¿Å¾¼ê¤«¤é¤Î¿¼·¡¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¡È¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡É¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£