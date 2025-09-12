¤·¤º¤ë½ã¡¡KOC·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ç¡Ö1ÈÖÉÝ¤¤¡×¤Î¤Ï¡Ä¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤·¤º¤ë¤Î½ã¡Ê44¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Î¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î3449ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¡¢18ÂåÌÜ²¦¼Ô¤òÁè¤¦¡£¤·¤º¤ë¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¡¢¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ç¡ÖÀµÄ¾¡¢1ÈÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È½ã¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤È¤«M¡Ý1¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«Íè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬Í½ÁªÃæ¡¢1¤Ä¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÇúÈ¯¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥¿¤âÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£