¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤Ë²Ã¹©¡¡Æ»»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÍ¢Á÷»Ï¤Þ¤ë¡ÖÇÀ²È¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡×ËÜ½£¤Ø
£Ê£Ò²ßÊª¤Ï£¹·î£±£²Æü¤«¤éËÜ½£¸þ¤±¤ËËÌ³¤Æ»»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÍ¢Á÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÓ¹»ÔÆâ¤ÎÂÓ¹²ßÊª±Ø¤Ç¤¹¡£
¤«¤´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ»»º¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤¬¡¢²ßÊª¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£Ò²ßÊª¤¬£±£²Æü¤«¤é±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÍ¢Á÷¤ÎÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½£µ£°£°¥È¥ó¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÓ¹¤«¤éºë¶Ì¸©¤Ë¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¤·¡¢¼ç¤Ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£Ê£Ò²ßÊª¡¡Æ£ÖºÂç²ðÆ»Åì»ÙÅ¹Ä¹¡Ë¡ÖÇÀ²È¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¿¤¯À¸»º¤µ¤ì¤¿ÇÏÎë½ò¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¡£ÇÀ²È¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎÀìÍÑÎó¼Ö¤Ï£±£°·î£¹Æü¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£