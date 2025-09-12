¡ÚÆÈ¼«¡ÛÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î¥³¥á¼ûÍ×Ä´ºº¡¡À¯ÉÜ¡¢Ç¯10Ëü¥È¥ó¾ÃÈñ¤«
¡¡À¯ÉÜ¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¥³¥á¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¼ç¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê»ö¶È¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÖÎé¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÂÎÁü¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯´Ö10Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼ûÍ×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¤¬²Á³Ê¹âÆ¤ò¾·¤¤¤¿È¿¾Ê¤ËÎ©¤Á¡¢Àµ³Î¤ÊÎ®ÄÌÎÌ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿Áý»º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç¿©¤Î¥³¥á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÊÖÎéÉÊ¤ËºÎÍÑ¡£ºòÇ¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤«¤éÉÊ¤¬¾Ã¤¨¤ë¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î²Á³ÊµÞÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£º£½©¤Î¼ý³Ï¤òÂÔ¤¿¤º¡ÖÀè¹ÔÍ½Ìó¡×¤Î·Á¤Ç´óÉÕ¤Î³ÍÆÀ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï´û¤ËÁ´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ø¤Î¾È²ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢10·î°Ê¹ß¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë2026Ç¯»º¤Î¼ûµë¸«ÄÌ¤·¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¸þ¤À¡£
¡¡¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤«¤é½¸²Ù¶È¼Ô¤ÎJA¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÌ¤¸¡¢ÀºÊÆ¤òÃ´¤¦²·Çä¶È¼Ô¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Î¥ë¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÀ²È¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÈÎÇä¤¬Áý²Ã¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯»º¤Î¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î¤¦¤Á4³ä¼å¤¬Ä¾ÈÎ¤À¤Ã¤¿¡£