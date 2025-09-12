Âçµ¤¤ÎÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖÂ³¤¯
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅçÉÕ¶á¤Î¹âµ¤°µ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤«¤éÅìËÌÉÕ¶á¤Ë¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¾å¤ËÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÅì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆîÀ¾½ôÅç¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÈÅÄ ¿®Íº¡Ë
