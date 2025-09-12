¤À¤«¤éºÇÆñ´Ø¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¡Ä20Âå¤Ç»ØÆ³¼Ô»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¸Å²ÈæÆ¹á¤ÎŽ¢Àµ¤·¤¤ÅØÎÏŽ£
¢£¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÌ¤¹ç³Ê¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È10
2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸Å²ÈæÆ¹á¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤À¡£Í½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢9°Ì¥¿¥¤¤ÈÆ²¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò·è¤á¤ë¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷»Ò¥×¥í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£¸Å²È¤Ï¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿131¿Í¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¢JLPGA¤Ç¤Ï2020Ç¯¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¤Î¤ß¤È¤¤¤¦À©ÅÙ²þÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸Å²È¤â¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¸Å²È¤¬»È¤Ã¤¿¡ÈÎ¢¡É¥ë¡¼¥È¤È¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¸Å²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¸Å²È¤Ï2023Ç¯¤ËJLPGA¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¶¥µ»²ñ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¶¥µ»²ñ¤Î¾å°Ì15¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·è¤á¤ëQT¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£¸Å²È¤Ï¤¤¤ï¤Ð¤³¤Î¡ÈÎ¢¡É¥ë¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
2020Ç¯¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹°Ê¹ß¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÌ¤¹ç³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤Î»ñ³Ê¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¸Å²È¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç½½Ê¬¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Ç¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÇ¯20°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ï¶¹¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Å²È¤Î³èÌö¤Ï¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ºÇ½é¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³
¸Å²È¤Î¶¥µ»¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¤Æñ(¤¬¤¿)¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ËÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡¢ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤Æ°¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÎòÂå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬·²Íº³äµò¤¹¤ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤â¸Å²È¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¡£2018Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¶ìÇÕ¤ò¾¨¤á¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç7²óÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï6²ó¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«1ÂÇº¹¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¹ç³Ê¤òÄÏ¤á¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¿ô¥«·î¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤á¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ô¥«·î¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿Æ±¤¤Ç¯¤ÎÁª¼ê¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò°Õ¼±¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¼þ¤ê¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ³Ó¤â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀº¿ÀÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¸Å²È¡Ë
½é¤á¤Æ¼õ¸³¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊºÃÀÞ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹ç³Ê¤¹¤ë¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÉÔ¹ç³Ê¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸Å²È¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¸Å²È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ÆßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤Î¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀº¿ÀÅª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ×¤¹¤ë¡£¸Å²È¤¬¥´¥ë¥Õ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤Î¤â¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¢£±ÉÍÜ³Ø¤äÌ¾»ÉºîË¡¤â³Ø¤Ö¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¡×
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å²È¤Ë¡Ö¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬¥À¥á¤Ç¤â¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤â¤¢¤ë¤è¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆ»¤¬Âó¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò´«¤á¤¿¤Î¤ÏÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î»ñ³Ê¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¤¬¡¢JLPGA¡ÊÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥í»ñ³Ê¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤¢¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¹ç³Ê¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥íÇ§Äê»ñ³Ê¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¥×¥í¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î2¤Ä¤Î»ñ³Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥´¥ë¥Õ¤Îµ»ÎÌ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÏÀ¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤¿¤Á¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤è¤ê´ðÁÃÅª¤Ê¥´¥ë¥ÕÃÎ¼±¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£±ÉÍÜ³Ø¤äÌ¾»ÉºîË¡¤Ê¤É¤Î¹Ö½¬¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï3Ç¯´Ö¤Î¹Ö½¬¤¬É¬Í×¤À¡£
¢£µ®½Å¤Ê3Ç¯´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤â¼Â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿
¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹20Âå¤Î»þ´ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¤¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÈñÍÑ¤òÎý½¬¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤¤¤È¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤òÄü¤á¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Å²È¤Ï¤³¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î´ü´Ö¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¹Ö½¬¤«¤éÆÀ¤ëÃÎ¼±¤Ï³Ø¤Ö¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Æ±´ü¤È¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼Â¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±´ü¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹À¸³è¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò³Ø¤Ù¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÎý½¬¤Ë¤â¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Å²È¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤È¤â¤Ë¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤¿Æ±´ü¤¿¤Á¤¬¡¢³è¤³è¤¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡È²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÉÎ©¾ì¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¿ÈÊ¬¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Åö»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤â¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤â¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤ÎÁª¼ê¤È¾ï¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤È¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆËèÇ¯¿·¤·¤¤ÍÎÏ¤ÊÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¥Áè¤ÏÇ¯¡¹ßõÎõ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸Å²È¤â¤½¤¦¤·¤ÆÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ëÆ»Äø¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë3Ç¯´Ö¤Î¹Ö½¬¤ò½¤Î»¤·¡¢¸Å²È¤ÏÀ²¤ì¤ÆJLPGA¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¼Ò²ñÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿Í´Ö¤ÏÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸Éý¤Î¤Ä¤ê¶¶¤òÅÏ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÂ¤¬¤¹¤¯¤ß»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÇ¯´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Îý½¬¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Îµ»½Ñ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤â¤Þ¤¿µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Å²È¤Î¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¶¥µ»¤ËÄ©¤à¤¦¤¨¤Ç¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ(¤«¤¿)¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤È¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤ò¤·¤Æ¿¤Ó¤¿Áª¼ê
¸Å²È¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëµÜºêÂÀµ±¥×¥í¤Ï¡¢µòÅÀ¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÃÖ¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥Æ¥£¥ë¥È¤È¤¤¤¦µ»½ÑÂÎ·Ï¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥×¥í¥³¡¼¥Á¤À¡£PGA¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆ¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤«¤é¸Å²È¤ò»ØÆ³¤¹¤ëµÜºê¥×¥í¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¿¤Ó¤¿Áª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤¬ÆÃ¤Ë½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥¥ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ä¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Å²È¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÊµÜºê¥×¥í¡ËÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç²ÝÂê¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸Å²È¤ÏÃÏÆ»¤Ë¤½¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ä¤Å¤±¡¢4¥«·î¸å¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¥¯¥é¥Öµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜºê¥×¥í¤â¤½¤Î²þÁ±¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¾å¤òÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅØÎÏ¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÂÅÅö¤ÊÅØÎÏ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£æÆ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢±¿Æ°¤È¤·¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÜºê¥×¥í¡Ë
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢22Ç¯¤Î½ÕÀè¤«¤éÁá¤¯¤â¥ß¥Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Å²È¤Î¶¥µ»À®ÀÓ¤Ï¸þ¾å¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¼¡¤³¤½¹ç³Ê¤¹¤ë¤ÈÎ×¤ó¤À¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢2Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Û¤Ü¥Õ¥ë»²Àï¤·¤¿¡£13»î¹ç¤òÀï¤¤¥È¥Ã¥×10¤Ï4²ó¡£¼ÂÎÏ¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÆ²¡¹¤Î6°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢9·î¤Î¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Æ9°Ì¥¿¥¤¡£¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í¤Î»ñ³Ê¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¸Å²È¤â¼«¿È¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
Æ±»þ¤Ë¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤â½çÅö¤ËºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÂçÀöGC¤Ï¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÌ¾¥³¡¼¥¹¡£¤ï¤º¤«1ÂÇº¹¤Î21°Ì¥¿¥¤¤ÇÇÔÂà¤·¤¿°ìºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÏÀ¡¢ÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¾¯¤·Ä´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Õ³°¤Ê¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È20°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ41°Ì¥¿¥¤¤È¤ä¤ä¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤Ç¡Ëº£Ç¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤âº£Ç¯¤Ï¹ç³Ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤â¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸Å²È¡Ë
¢£ÇöÉ¹¤Î¹ç³Ê¤Ë2ÅÙ¹æµã¤·¤¿
ºÇ½ªÆü¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¡Ö71¡×¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤È»×¤¤¹þ¤ß¹æµã¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥ÈÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÉÔ¹ç³Ê¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¹ç³Ê·÷¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤Ï¤¸¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¹ç³Ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¸Å²È¤â¤Ë¤ï¤«¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¸Å²È¤Ï19°Ì¥¿¥¤¤Ç¸«»ö¹ç³Ê¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢19°Ì¥¿¥¤¤Ï¤Ê¤ó¤È8¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬¤É¤³¤«¤Ç1ÂÇ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ¾¤Î6¿Í¤Î¹ç³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇöÉ¹¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡¢¤È»×¤¦¤È¹ç³Ê¸å¤Ë¤Þ¤¿¹æµã¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÞ¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµî¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÄ©Àï¤¬¤É¤ì¤Û¤É¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£½é´ü¤ÎÎý½¬¤òº£¤Ç¤â·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¤ëÂçÀÚ¤µ
²¿ÅÙ¤â¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Ê¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤ËÆÃ¼ì¤Ç¡£¤Ç¤â±ó²ó¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¿ÍÃ£¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉáÄÌ¤Î»î¹ç¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤â¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤À¤±¤ÏÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤À¤±¤ÏÆóÅÙ¤È¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ç³Ê¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¸Å²È¤â¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆóÅÙ¤È¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¸å¡¢QT¡ÊÍ½Áª²ñ¡ËÄ¾Á°¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢¸Å²È¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°Éý¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢µÜºê¥×¥í¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿½é´ü¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÎý½¬¤À¡£
¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¤¥±¥¤¥±¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤ÊÎý½¬¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¸Å²È¤Î¶¯¤ß¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¸Å²È¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤Î»³±¢¤´±ï¤à¤¹Èþ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎËö¡¢ºÇ½ªÆü¤ËÊø¤ì¤¿¤â¤Î¤Î7°Ì¥¿¥¤¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£ÅØÎÏ¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
----------
¥³¥ä¥Þ ¥«¥º¥Ò¥í¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿¡¼
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥´¥ë¥Õ¥È¥ì¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£1999Ç¯¤ËÂç¼ê¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¡£°Ê¹ß¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¾®Çä¤òÃæ¿´¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£2012Ç¯¤«¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»¨»ï¡¦WEB¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´ó¹Æ¡£21Ç¯¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥ä¥Þ¥«¥º¥Ò¥í¤Î¥´¥ë¥ÕÈãÉ¾¡×¤ò³«Àß¡£
----------
¡Ê¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿¡¼ ¥³¥ä¥Þ ¥«¥º¥Ò¥í¡Ë