¡¡°Â¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤ÌÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î¡ÖÀ¾Â¼ÌÍ¶È¡×¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð¤È¾Æ¤¤½¤Ð¤Ï¤É¤Á¤é¤â440±ß¤È¶Ã¤¤Î°Â¤µ¤Ç¤¹¡£É×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤Ç¼é¤êÈ´¤¯¼«²ÈÀ½ÌÍ¤È¼êºî¤ê¤ÎÌ£¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±óÊý¤«¤é¤âµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÇËÑ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¾Â¼ÌÍ¶È(¤á¤ó¤®¤ç¤¦)¡×¡£
2ÂåÌÜÅ¹¼ç¤ÎÀ¾Â¼ÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÍ³²ÂÎ¤¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¼«Ëý¤ÎÌÍ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Ë¡¢ËèÄ«¼êºî¤ê¤¹¤ë¡Öñ»Ò¡×¤Ê¤É¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å¹¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¤â¤¦50²¿Ç¯¤«¡¢°Â¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀÎ¤«¤é¡×
ÍèÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢µÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÒ¡§
¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é¡£¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éËèÆüÄÌ¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤Î¤É±Û¤·¤â¤è¤¯ÌÍ¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×
¡ÖÀ¾Â¼ÌÍ¶È¡×¤Ï1960Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£ÀèÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀ½ÌÍµ¡¤Ï¡¢º£¤â¸½Ìò¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÎÃë±Ä¶È¤ò½ª¤¨¡¢Í¼Êý¤«¤éÌÍ¤Î»Å¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¾®ÇþÊ´¤Ê¤É»È¤¦ºàÎÁ¤âÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤Ç¿åÊ¬¤òÄ´À°¤·¤ÆÌÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤Î±öÇß¤Ï¼ê¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡³£¤òÄÌ¤¹¥¹¥Ôー¥É¤Ê¤É¤òÄ´À°¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡£¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ëÌÍ¤ò¡¢ºÊ¤ÎÍ³²ÂÎ¤¤µ¤ó¤¬1¿©Ê¬¤Ë´Ý¤á¤ÆÈ¢µÍ¤á¡£Æ±¤¸»ÑÀª¤Ç1»þ´Ö¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1300¿©Ê¬¤ÎÌÍ¤¬´°À®¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»þ·×¤Ï¸á¸å9»þ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÎÍ³²ÂÎ¤¤µ¤ó¡§
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Å¹¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÊÌÍºî¤ê¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
Ãæ²Ú¤½¤Ð¤Î¥Á¥ãー¥·¥åー¤â¼êºî¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î²ô¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¡¢»Ý¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÆÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ1»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¤Èº½Åü¤À¤±¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¡£¤¢¤ÈÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
·Ü¥¬¥é¥Ùー¥¹¤Î¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤Î¥¹ー¥×¤â¼êºî¤ê¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤Ç¼«²ÈÀ½ÌÍ¤òè§¤Ç¤Æ¡¢·Ü¥¬¥é¥¹ー¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£ÆÃÀ½¥Á¥ãー¥·¥åー¤Ë¥á¥ó¥Þ¡¢¥Í¥®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¡Ê440±ß¡Ë¤Î´°À®¡£
ÎáÏÂ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äã²Á³Ê¡£¤Î¤É±Û¤·È´·²¤ÎºÙÌÍ¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Á¥ãー¥·¥åー¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥È¥Þ¥È¤ä¥ê¥ó¥´¤ò»È¤Ã¤¿ÈëÅÁ¤Î¼«²ÈÀ½¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤Æ
¡¡³«Å¹»þ´Ö¤Î¸áÁ°11»þ¡£½µ1¤ÇÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ¤¬¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÀÊ¡É¤ØºÂ¤ê¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥Ë¥åー¡É¤òÃíÊ¸¡£Ãæ²Ú¤½¤Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ëºÊ¤ÎÍ³²ÂÎ¤¤µ¤ó¤¬´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤ÇÁÇÁá¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃæ²Ú¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡Ö500±ß¶Ì¤Ç¤ª¤Ä¤ê¤¬¤¯¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ã¤È¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Í³²ÂÎ¤¤µ¤ó¡§
¡ÖËÜÅö¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ç440±ß¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
ÌÐÍº¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¤¥Á¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¤¤¡£ÌÍ¤òÂ¾¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¾Æ¤¤½¤Ð¡Ê440±ß¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÌÍ¤Ï¡¢è§¤Ç¤¿¸å¤ËÌý¤ò¤«¤é¤Þ¤»°ìÈÕ¿²¤«¤»¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚÆù¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥À¥·¤·¤ç¤¦¤æ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ì¤Ð´°À®¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥È¥Þ¥È¤ä¥ê¥ó¥´¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤Ë¿Ý¤äº½Åü¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È¼«²ÈÀ½¥½ー¥¹¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¡§
¡Ö¥½ー¥¹¤¬¾¯¤·´Å¤¤¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¥½ー¥¹¤È°ã¤¦¡×
ÊÌ¤ÎµÒ¡§
¡ÖºÙÌÍ¤Ç¼«²ÈÀ½¥½ー¥¹¤È¤«¤é¤ó¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡×
¼êºî¤êñ»Ò¡Ê5¸Ä190±ß¡Ë¤â¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾Æ¤¤½¤ÐÌÍ¡Ê2¶Ì200±ß¡Ë¤äÃæ²ÚÌÍ¡Ê2¶Ì¡Ü¥¹ー¥×280±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¿©¸å¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤â¤È¤â¤È¤Ï¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Î²·Çä¤ê
¡ÖÀ¾Â¼ÌÍ¶È¡×¤Ï¡¢1960Ç¯¤ËÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤¬°ìµÜ»Ô¤Î»Ô¾ìÆâ¤Ç¼«²ÈÀ½ÌÍ¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£µÒ¤«¤é¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÇÃæ²Ú¤½¤Ð¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÍº¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ø°Â¤¯¤Æ¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¿Æ¤Ï¤½¤ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
Í³²ÂÎ¤¤µ¤ó¡§
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤³¤ÎÌÍ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤Û¤ó¤ÈÎå¤ß¤Ç¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½éÂå¤Î¡È°Â¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤Å¹¡É¤ÏÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï2ÂåÌÜ¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãë¤Î±Ä¶È¤¬½ª¤ï¤ë¸á¸å3»þ¡£ÌÐÍº¤µ¤ó¤ÈÍ³²ÂÎ¤¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤ËÃë¿©¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌ£¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÐÍº¤µ¤ó¡§
¡ÖÂ³¤¯¸Â¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
µ¡³£¤âºàÎÁ¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡È°Â¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥Èー¤âÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡£É×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤ÇÅ¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î1ÆüÊüÁ÷