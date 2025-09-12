Í®¹á¸÷¡¢ÊõÄÍÂàÃÄ¸å¡¢½é¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß ¡Ö·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö½½Æó¹ñµ ¡Ý·î¤Î±Æ ±Æ¤Î³¤¡Ý¡×À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í®¹á¸÷¡¢²ÃÆ£ÍüÎ¤¹á¡¢ÂÀÅÄ´ðÍµ¡¢ËÒÅçµ±¡¢ÁêÍÕÍµ¼ù¡¢±é½Ð¤Î»³ÅÄÏÂÌé¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¾®ÌîÉÔÍ³Èþ¤Ë¤è¤ëÂç²Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¤ò½é¤á¤ÆÉñÂæ²½¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬½»¤àÀ¤³¦¤È¡¢ÃÏµå¾å¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÁÔÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬½»¤àÀ¤³¦¤ÎÍÛ»Ò¤ò²ÃÆ£¡¢°Û³¦¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¸å¤ÎÍÛ»Ò¤òÍ®¹á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄÂàÃÄ¸å¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÍ®¹á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤òºî¤ë¤ó¤À¤Èº£¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ÛÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±é½Ð¥×¥é¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ±é½Ð¤Î»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥â¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¥â¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ®¹á¤Ï¡Ö¥â¥Ã¥×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁ´Á³ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÆ°²è¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤é¡¢ÉñÂæ¤Î±ü¹Ô¤¤ÎÊÑ²½¤ä¥â¥Ã¥×¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ´Ö¤Î´¶¤¸Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÔÂç¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²»³Ú¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÏÅá¤òÂ¸Ê¬¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦½é±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£Í®¹á¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¸¶ºî¤ÎÃæÅèÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤Î¤«¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢¿¼¤á¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï12·î9Æü¡Á29Æü¤ËÅÔÆâ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Û¤«¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤Ç¾å±é¡£