¡Ú¼Â¾ð¡ÛÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤È»Ô¿¦°÷ ¡ÉÈ¯¸À¤Î¿©¤¤°ã¤¤¡É¤ÇÏªÄè Ï¢·È¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ (ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô)
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¡ÉµÄ²ñ²ò»¶¡É¤ÇÍÉ¤ì¤ëÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô¡£»ÔÄ¹¤È»Ô¿¦°÷¤ÎÈ¯¸À¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤È»Ô¿¦°÷¤ÎÏ¢·È¤Î¸½¾õ¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
Q.¡Ö»ÔµÄÁª¤Ë6500Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ä¡×
¸áÁ°9»þÈ¾²á¤®¡¢12Æü¤âµ¼Ô¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÁá¤ËÅÐÄ£¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£
¡ÖµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤¿¤áÄÌÃÎ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤«¤éÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£»ÔµÄ²ñ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤ÆÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢10Æü¡¢¡É¼¿¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÉµÄ²ñ¤Î²ò»¶¡É¤òÁªÂò¡£¡ÖµÄ²ñ½éÆü¤ËÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤·¿³µÄ¤äºÎ·è¤¬Êü´þ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈµÄ²ñÂ¦¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¡Ä¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¡ÉµÄ²ñ²ò»¶¡É¤ÎÄÌÃÎ¤ò¤·¤¿¤ª¤È¤È¤¤¤Ï¡¢»Ô¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤¬Ìó240·ï¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¤¬Ìó160·ï¡£11Æü¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ÆÅÅÏÃÌó260·ï¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¤¬Ìó200·ïÆÏ¤¡¢¡É³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡É¤¬Éâ¾å¤·¤¿7·î¤«¤é¤ÎÎß·×¤Ï1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ø¤Î¡É¶ì¾ð¤ÎÀ¼¡É¡£
¡Ê»ÔÌò½ê¤Ø¤Î¶ì¾ðÆâÍÆ¡Ë
¡Ø²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢º¬µò¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù
¡Ê»ÔÌò½ê¤Ø¤Î¶ì¾ðÆâÍÆ¡Ë
¡Ø¿·¤·¤¤»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ê»ÔÌò½ê¤Ø¤Î¶ì¾ðÆâÍÆ¡Ë
¡Ø»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÎÈñÍÑ¤Ï»ÔÄ¹¼«¤éÉéÃ´¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¶ì¾ð¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀìÍÑ¤ÎÅÅÏÃÁë¸ý¤ò7·î¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡É³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡ÉÁûÆ°¤«¤éÌó3¤«·î¡£¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ê¤É°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¿¦°÷¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢7·î¤Ë¤Ï¡É´´Éô¿¦°÷¤ÎÁí°Õ¡É¤È¤·¤Æ¼¿¦¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿¦°÷¤È»ÔÄ¹¤Î´Ø·¸À¡×¤ÏÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
10Æü¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¤Î¤¦¤â¡¢¤ªÃë2»þ¤¹¤®¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÄ£¼Ë¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Í½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï»ÔÄ¹¤¬¸øÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¡Ä¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê·èºÛ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤»¤¤¤Ç²¿¤«Èó¾ï¤ËÂÚ¤Ã¤ÆÍ½»»¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ ¿¿µª »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Çµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Á¤ó¤È¿¦°÷¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁêÃÌ¤ò¤·¤ÆÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¤â¡¢ÆÍÁ³ÏÃ¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ë¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»Ô¿¦°÷¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î´´Éô¿¦°÷¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°ËÅì»Ô¡¡¶á»ý ¹ä»Ë ´ë²èÉôÄ¹¡Ë
¡Ö9·î¤«¤é³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤êºÒ³²¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¸á¸å5»þ¤Ï(»ÔÌò½ê¤Ë¡Ë¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¡É»ÔÄ¹¤ÎÂÚºß»þ´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¡£¼ÂºÝ¡¢µÄ²ñ²ò»¶¸å¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢11Æü¤Ï¸áÁ°10»þ¤ËÅÐÄ£¤·¸á¸å6»þ¤ËÂàÄ£¡£12ÆüÄ«¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾²á¤®¤ËÅÐÄ£¡£³Î¤«¤Ë¤³¤³1¤«·î¤ò¤ß¤Æ¤â¿¦°÷¤Î´õË¾¤È¤Ï¤º¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ô¤ÎÈë½ñ¹Êó²Ý¤«¤é¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¦°÷Â¦¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁ°»ÔÄ¹¤È¤Ï¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¶¦Í¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÍ½Äê¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´íµ¡´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤ÇÈó¾ï¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
¡ÊÄÅÀî ¾Í¸ã ¥¢¥ó¥«ー¡Ë
¤µ¤¢¡¢º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ë°ËÅì»ÔÀ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Ë»ÔÄ¹¤Ï¾ï¤Ë»ÔÌò½ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬»Å»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¡Ä¤ä¤Ï¤êº£¡¢¤³¤Î»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤È¤¤¤¦¤Î¤â¿¼¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¡ÁýÅÄ ±Ñ¹Ô ÊÛ¸î»Î¡Ë
»ä¤¬¿¦°÷¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤éÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¡Ä¶ì¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¡¢»ÔÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤½¤ì¤È¤âÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¤½¤³¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â°ìÁØ¡¢ºßÄ£¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ò¿¦°÷¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡Êß·°æ »ÖÈÁ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
»ÔÄ¹¤È¿¦°÷¤Î´Ø·¸À¤â´Þ¤á¤Æº£¸å¤Î°ËÅì»Ô¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£