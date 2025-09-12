ÁíºÛÁª¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á Yes or No ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ÏÍÍø¤À¤¬¡Ú¹ñ²ñ¥È¡¼¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Û
¡ÖÁíºÛÁª¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ»á YES¤«NO¡ª¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍýÂà¿Ø¤ÎÎ¢Â¦¤âÀ¸¡¹¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡§TBS¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Ã´Åö²òÀâ°Ñ°÷¡¡ÀÐÄÍÇîµ×¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÇòÇ®ÁíºÛÁª ¹â»ÔÁáÉÄ»á¡ÖYes¡×or¡ÖNo¡×
Â³¤¤¤¿¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×º£¤ÎÀ¯¶É
¡¼¡¼50Æü´Ö¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²±¡Áª³«É¼Æü¤Ï¶¯µ¤¤ÎÈ¯¸À¤òÂ³¤±¡¢ÍâÆü¤ËÂ³ÅêÉ½ÌÀ¡£7Æü¤Ë¤ÏÂà¿ØÉ½ÌÀ¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¤³¤Î50Æü°Ê¾åÆ±¤¸¸÷·Ê¤ò¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´é¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É²òÀâ¤·¤Æ¤ëÃæ¿È¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£
µÕ¤Ë¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤±¤·¤«¤é¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÌ±À¤ÏÀ¤ÈÅÞÆâÀ¤ÏÀ¤ÎÐªÎ¥¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤á¤¿¸å¤â¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎÀ¯¶É¤Î¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»¤È°ÂÇÜÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤¼ÀÐÇË¤ª¤í¤·
¡¼¡¼ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ç¤¹¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î´´Éô¤¬³«É¼¤Þ¤â¤Ê¤¤23Æü¤Ë½¸¹ç¤·¤ÆÂà¿ØÍ×µá¤Ç°ìÃ×¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾±¡Áí²ñ¤Î½ðÌ¾½¸¤á¤òµì°ÂÇÜÇÉ¤ÈÌÐÌÚÇÉ¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤Î·Ð°Þ¤ò¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¤³¤Î·ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀÐÇËÁþ¤·¤È¤¤¤¦1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤¬º£²ó¡¢Åö½é¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁªÂò»è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥á¥â¤ò¸«¤Æ¤ë¤È8·î¤Î2Æü¤«3Æü¤Î¥á¥â¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¼¤á¤Ê¤¤¤¾¤ÈÆ°µ¡¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ï7·î24Æü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤ÈËèÆü¿·Ê¹¤ÎÄ«´©¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÐÇË¼óÁêÂà¿Ø¤Ø¡×¤È¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¹æ³°¤Þ¤Ç¡¢Á°¤ÎÆü¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤³¤ó¤Êµ»ö¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤º¤ä¤á¤Ê¤¤Æ°µ¡¤Î1ÅÀ¡£
¤½¤ì¤«¤é°ÂÇÜÇÉ¤Î´´Éô¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤ê¤ï¤±À¤¹Ì¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢4¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÁíºÛ¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤Ç°ÂÇÜÇÉ¤Ë¹ß¤í¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¤³¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤È¡¢¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢°ÂÇÜÇÉ¤Î´´Éô¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¡¢¤³¤ì¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤¢¤ëÌÌ¤ÇÈ¿¹³¿´¤ò¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î½ÐÇÏ¡¢ÉÔ½ÐÇÏ¤¬½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£
¡¼¡¼¸åÆ£¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤«¤¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
ÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ÍÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£ÅÙ¤ÎÁíºÛÁª¤Î¹½¿Þ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡ÖYes or No¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁíºÛÁª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Â¿Ê¬¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤êÉ¼¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤âº£²ó¤âÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬·ÑÂ³ÅÞ°÷¡¢º£Ç¯¡¢ÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¿Í¤Ë¤ÏÅêÉ¼¸¢¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é¡ÊÅÞ°÷¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Â¿¤¯È´¤±¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤É¸º¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤ÇÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤âÍÎÏ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐ¹³¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ËÉ¼¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¤Ê¤ª¡¢µî½¢¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤«¤éÎÓ¤µ¤ó¤È¾®Àô¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÄ´À°¤¬¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¾®Àô¡¦ÎÓÏ¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é·ë¶É¡¢¤³¤Î¾¡ÇÔ¤Î´ð¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿Í¡Ê¹â»Ô»á¡¢¾®ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓ»á¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Î°ìÅÀ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£Èó¾ï¤Ë¤¢¤ëÌÌ¤Ç¾®Àô¤µ¤ó¤ÎÈæ½Å¤¬ÅöÁª¤·¤è¤¦¤¬¤·¤Þ¤¤¤¬¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤ê¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
