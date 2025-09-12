Ê¡»³²í¼£¡ÖËèÆü±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¹ðÇò¡¡¼¡²óÅìÌîºîÉÊ¤Ï¡ÖÈô¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤¬12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£ºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿±³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¼¡²ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¤¬¸¶ºî¡£Ä¶¸ÄÀÅª¤ÊÅ·ºÍ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤È¡¢ÌÅ¤Î¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖºÇ¶á¤Ä¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê±³¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Ê¡»³¤Ï¡ÖËèÆü±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¤±¤É¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿±³¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¡£¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é±³¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆüÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤À¤Ã¤ÆËÍ¡¢º£¤â±³¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¼Â¤ÏËÍ¤¹¤´¤¤¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÌî·½¸ã»á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òMC¤¬ÂåÆÉ¡£¡Ö¼¡²ó¤Ï¥È¥à¥¯¥ë¡¼¥º¤Ð¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤Ï°ì½Ö¡¢¹Í¤¨¤ë¤½¤Ö¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀèÀ¸¤¬Èô¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÈô¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£