À¯¼£»ñ¶â»äÅªÎ®ÍÑµ¿¤¤¡¡¼«Ì±ºë¶Ì¸©Ï¢¸©µÄ¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ
À¯¼£»ñ¶â2900Ëü±ß¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¡¢Ìò¿¦Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞºë¶Ì¸©Ï¢¤Î¸©µÄ¤¬¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù½Ð¤Ï100Ëü±ß¼å¤Ç°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞºë¶Ì¸©Ï¢¤Î´´»öÄ¹¡¦¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¤Ï¸©Ï¢¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÀè·î¡¢¸©Ï¢¤«¤é´´»öÄ¹¤ÎÌò¿¦¤òÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶â¤Ï¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ä½÷ÀÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¡¢6Ç¯´Ö¤Ç2900Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯4·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤«¤é·ÐÍý¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤Ï»öÌ³¶ÉÄ¹¤ò²ð¤µ¤º¡¢Ä¾ÀÜ¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ËÎÎ¼ý½ñ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ÏËÜ¿Í¤·¤«»ÈÅÓ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤Ï12Æü¡¢²ñ¸«¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã«Ìî¸©µÄ¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÀ¸¤¸¤¿¡£»äÅªÎ®ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Î°Õ¤ËÀº»»¤òµá¤á¤¿»ö¼Â¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï100Ëü±ß¼å¤À¤È¤·¤¿¾å¤ÇËè·î¡¢»öÌ³¶É¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òÅÏ¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÎÎ¼ý½ñ¤Ï½èÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
