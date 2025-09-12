TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¹­Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢´ÙË×²Õ½ê¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬À©²ò½ü¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢¡ÖÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´ÙË×¤ÎÂç¤­¤µ¤Ï¡¢Ä¾·Â¤ª¤è¤½2¥á¡¼¥È¥ë¤Î±ß·Á¤Ç¡¢¿¼¤µ¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£ÄìÉôÊ¬¤ÎÄ¾·Â¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤³¤Î´ÙË×¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1.9¥­¥í¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢µ¬À©²ò½ü¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¹­Åç¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢º£¸å¡¢¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¡¢Æ»Ï©¤òÉüµì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£