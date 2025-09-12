¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×67Ç¯Á°¤Ë»º±¡¤Ç¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬ÄÖ¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤ ¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤òÁÜ¤¹Ä´ººËÜ³Ê²½
67Ç¯Á°¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÊÌ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤ß¤Î¿Æ¤òÁÜ¤¹Ä´ºº¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÃËÀ¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë°¸¤Æ¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¡£ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾Â¢ÃÒ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡£1958Ç¯4·î¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÅÔÎ©ËÏÅÄ»º±¡¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢ÊÌ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¡¢46ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊDNA·¿´ÕÄê¤Ç¡Ë»ä¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤Î·ì¤¬°ìÅ©¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£ÉãÊì¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×
»º±¡¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Ï¼è¤ê°ã¤¨¤Î»ö¼Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ¤ÏÄ´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµñÈÝ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÔ¤ËÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤òÁÜ¤¹¤è¤¦µá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ïº£Ç¯4·î¡¢ÅÔ¤ËÄ´ºº¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÆü°ìÆü¤ÈÁá¤¯Î¾¿Æ¤Î¾ðÊó¡Ê¤òÆÀ¤ë¡Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤Î¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤Ï¡ÊÄ´ººÊýË¡¤ò¡ËÂ®¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÅÔ¤ÏËÏÅÄ¶è¤«¤é¸ÍÀÒ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸1958Ç¯4·î¤Ë½ÐÀ¸ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â113¿Í¤¤¤ë¤È³ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè½µ¡¢¤³¤Î113¿Í¤È¤½¤Î¿Æ¤Î¤¦¤Á½»½ê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¿Í¤ËÄ´ºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ÎÈ¯Á÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ä´ºº¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤È¤«¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤âº£¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊÖ»ö¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÅÔ¤ÎÁ÷¤ëÊ¸½ñ¤Ë¼«É®¤Î¼ê»æ¤òÆ±Éõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¡Ä
¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÏËÜÅö¤Ï¤¤¤Ä½Ë¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿°ì¤Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÑ¤¨Æñ¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾å¡£»ä¤ÏÃ¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°é¤Æ¤ÎÊì¡¦¥Á¥è»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡È¼Â¤Î»Ò¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊì¤Ï¡Ø¤ªÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÀ¸¤ó¤À»Ò¤¬¡¢º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£²ñ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤é±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¼Â¤Î»Ò¤ò°ìÌÜ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¸½ºß¡¢¥Á¥è»Ò¤µ¤ó¤Ï92ºÐ¡£Ç§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤â¤ª¤â¤ï¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊì¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ø1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£ËÍ°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Þ¤ÇÁá¤¯Áá¤¯¤ÈµÞ¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¼è¤ê°ã¤¨¤«¤é67Ç¯¡¢È¯³Ð¤«¤é20Ç¯¡£¹¾Â¢¤µ¤ó¤Ï¡£
¡Ö¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ì¤ò´ê¤¦¤À¤±¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿°ìÊó¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£