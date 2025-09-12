À¤³¦Î¦¾å¡¢¹ñÎ©¤Ç13Æü³«Ëë¡¡34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ·èÀï
¡¡Î¦¾å¤ÎÂè20²óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°Æü¤Î12Æü¤Ï½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¡¢Æ±ÃæÄ¹µ÷Î¥¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤éÆüËÜÂåÉ½Àª¤ä¡¢³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤é¤¬ËÜÈÖ²ñ¾ì¤ÇÄ´À°¡£1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¤Ç¡¢Ç®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡£Ìó200¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é2Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Î»²²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â´û¤Ë49ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£13Æü¤ÏÃË½÷35¥¥í¶¥Êâ¤Ç¶¥µ»¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÃË»Ò¤Ç¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀîÌî¾¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¤é¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¡£