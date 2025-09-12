¥Ó¥ë·úÀß¸½¾ì¤Ëºî¶È°÷Áõ¤¤¿¯Æþ Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÂáÊá ÅÅÆ°¹©¶ñÅð¤à Åìµþ¡¦Ë½§
¡¡Åìµþ¡¦Ë½§¤Î¥Ó¥ë¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ëºî¶È°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¹©¤ÎêÏ²ñ½ÕÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ï3·î¡¢¹¾Åì¶èË½§¤Î¥Ó¥ë¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ2ÅÀ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢êÏÍÆµ¿¼Ô¤Ïºî¶ÈÉþ¤òÃå¤ÆÂ¾¤Îºî¶È°÷¤ËÊ¶¤ì¤ÆÄÌÍÑ¸ý¤«¤é¸½¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Ê¬¤Û¤ÉÊª¿§¤·¤¿¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ð¤áÀè¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£êÏÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¤ÏÅÅÆ°¹©¶ñ¿ô½½ÅÀ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÂ¾¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÀàÅð»ö·ï¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë