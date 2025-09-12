À¤³¦½é¤Î¥³¥¢¥éÍÑ¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¥ï¥¯¥Á¥ó ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¾µÇ§
¡¡À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥³¥¢¥é¤ò¥¯¥é¥ß¥¸¥¢´¶À÷¤«¤é¼é¤ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥³¥¢¥éÍÑ¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¥ï¥¯¥Á¥ó
¡¡ÌîÀ¸¤Î¥³¥¢¥é¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¥ÈÂç³Ø¤Ï10Æü¡¢¥³¥¢¥é¤ò¥¯¥é¥ß¥¸¥¢´¶À÷¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Æ°ÊªÍÑ°åÌôÉÊÅö¶É¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦½é¤Î¾µÇ§¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Åì³¤´ß¤Î¿¹¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÌîÀ¸¤Î¥³¥¢¥é¤Î»à°ø¤Ï¡¢È¾¿ô¤¬¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥à¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Çî»Î¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë¤è¤êÌîÀ¸¸ÄÂÎ·²¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¤Î»àË´Î¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â65¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÀ¸¤Î¥³¥¢¥é¤Ï²áµî20Ç¯¤ÇµÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Î½£¤Ç¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë