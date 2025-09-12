Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬Ä¹ºêË¬Ìä Î¾ÊÅ²¼¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÏÂ¨°Ì¸å½é¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â½é
¡¡Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî¤Ê¤É¤Ç¡¢Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹ºê¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤í±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢ÆÃÊÌµ¡¤ÇÄ¹ºê¸©¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å0»þ²á¤®¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·ÂçÀÐÃÎ»ö¤é¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬¤ì²Ö¤ò¶¡¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò»ë»¡¤·¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî¤È¤·¤Æ4·î¡¢ÀïÁèËö´ü¤Î·ãÀïÃÏ¤À¤Ã¤¿Î²²«Åç¤Ë¡¢6·î¤Ë¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë²Æì¸©¤Ø¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹Åç¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÄ¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂ¨°Ì¸å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎË¬Ìä¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë