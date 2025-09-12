1Ëü±ß¤Ç1Ëü3Àé±ßÊ¬¡ÄÌ¾¸Å²°»Ô¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ ²Ä·è¤¹¤ì¤ÐÌó2.4ÇÜ¢ª1.6ÇÜ¤Ë
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Î9·îÄêÎãµÄ²ñ¤¬12Æü¤Ë³«²ñ¤·¡¢1Ëü±ß¤Ç1Ëü3000±ßÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤¿168Ëü¸ý¤«¤é250Ëü¸ý¤ËÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¤è¤½29²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ·ô¹ØÆþ¤ÎÃêÁª¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï8·î¤ËÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½»»°Æ¤¬²Ä·è¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁªÇÜÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½2.4ÇÜ¤«¤é2024Ç¯ÊÂ¤ß¤Î1.6ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£