³ØÆâ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡Ö£²£µ£³£¹¿ÍÊ¬¡×¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¾õÂÖ¡¡µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç¡¡¸ýºÂÈÖ¹æ¤ä²È·×¾õ¶·¤â¡Ä

µþÅÔ¤Î¹ñÎ©Âç¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¤Ï¡¢³ØÆâ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£±£´Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢£²£µ£°£°¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸ýºÂÈÖ¹æ¤ä²È·×¾õ¶·¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¡ÊµþÅÔ¡¦º¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤È¤ÎÏ¢Íí¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÆâ¤ÎÄÌÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢£²£°£±£±Ç¯¤«¤é¤Î£±£´Ç¯´Ö¤Ç¡¢£²£µ£³£¹¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÃÎ¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø¤ÎÊÝÂ¸¤ò¤á¤°¤ê¡¢Àß·×¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£¸·î£·Æü¤Ë³°Éô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³Ø¤Ï¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£