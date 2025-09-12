¹â¶¶¹îÅµ¡¢¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É°¦Ç¤Î¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ë¥ã¤µ¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤Ã¤Ý¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£7·î¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿°¦Ç¡¦¥ß¥ë¥ê¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ë¥ã¤µ¤¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤Ã¤Ý¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡×°¦Ç¡¦¥ß¥ë¥ê¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ë¥ã¤µ¤¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡7·î12Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦¹õÌÚÆ·¡Ê64¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Ù¥ê¥¢¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÌÓÊÂ¤ß¤ÎÈþ¤·¤¤»ÒÇ¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤´±ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Ò¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ï¥ß¥ë¥ê¥£¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ë¥ã¤µ¤¤¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥ß¥ë¥ê¥£¤Á¤ã¤ó¤¬´ù¤Î¾å¤ÇÎ¾¼ê¤ò¤½¤í¤¨¥«¥á¥éÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ì¤¤À¤Ë¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤âÍè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥ß¥ë¥ê¥£¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤Ã¤Ý¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥«¥á¥éÌÜÀþ¤¤¤¤¤Ç¤¹¥Ë¥ã¡Á¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬µ¤ÉÊ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÊ¡Ê¡¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
