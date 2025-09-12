·úÀß¸½¾ì¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ßÅÅÆ°¹©¶ñ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡¡ºî¶ÈÉþ»Ñ¤Ç¿¯Æþ¤«¡¡Åìµþ¡¦Ë½§
Åìµþ¡¦Ë½§¤ÎºÆ³«È¯¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ëºî¶È°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¹©¶ñ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÁõ¹©¤ÎêÏ²ñ½ÕÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ï3·î¡¢¹¾Åì¶èË½§¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Î·úÀß¸½¾ì¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ2ÅÀ¡¢13Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
êÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹©»ö´Ø·¸¼Ô1000¿Í°Ê¾å¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¸½¾ì¤Ëºî¶ÈÉþ»Ñ¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢¹©¶ñ¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï2·î°Ê¹ß¡¢ÅðÆñÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éêÏÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
êÏÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±ÍÍ¤Îºá¤Ç2²óÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£