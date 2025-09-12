¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÄ¹Èø°ìÂç¿´¤µ¤ó»àµî¤Ç²ñ¸«¡¡½ä¶È¥Ð¥¹È¯À¸¸å¤ÎÃÊ³¬ÅªÈ¯É½¤ËÂÐ¤·Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£²Æü¡¢½ä¶È¥Ð¥¹¤È¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Èø°ìÂç¿´¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£²£±¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï£µ·î£³£±Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÆ»¾ìÉÕ¶á¤Ç½ÐÈ¯Á°¤Î½ä¶È¥Ð¥¹¤ÈÀÜ¿¨¡£Ê¢Éô°µÇ÷¤Ë¤è¤ë³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£·Æü¤Ëµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£±£µÆü¸å³Ú±àÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¡ÅÄ¹äµªÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢½½»ÞÍø¼ù¼èÄùÌò¤¬²ñ¸«¤Ç»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£²ó¤Î»ö¸Î¤ò½ä¤ëÃÄÂÎ¤ÎÈ¯É½ÊýË¡¤ËÂÐ¤·ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£Á´ÆüËÜ¤Ï»ö¸ÎÅöÆü¤ËÄ¹Èø¤µ¤ó¤¬¡Ö²ø²æ¤Î¤¿¤á¡×£¶·î£±ÆüÀçÂæÂç²ñ¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡££·Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Ä¾¤Á¤ËÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·ÀâÌÀ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²½µ´Ö¸å¤Î£²£±Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö½ä¶È¥Ð¥¹¤È¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÊ¢Éô¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºßµßµÞ½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ÇÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏºÇ½é¤ÎÈ¯É½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÆþ±¡¤¬Ä¹°ú¤¯¤«¤ÈÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢°Õ³°¤ÈÁá¤¯²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤µ¤Û¤É¿¼¹ï¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£·ë²ÌÅª¤Ë»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é£³¤«·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢Ä¹Èø¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆÃ¤Ë¡Ê¾ðÊó¡Ë¾®½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼£¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤µ¤Û¤Éµ¼Ô²ñ¸«¤òÄê´üÅª¤Ë³«¤¯É¬Í×¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ÃÊ³¬Åª¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òº®Íð¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿»ö¸Î¤¬¶ÈÌ³Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÍ³¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¤Ê¤¼¤½¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡£½ä¶È¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿Êý¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½½»Þ¼èÄùÌò¤Ï°äÂ²¤«¤é¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Þ¤À¤´Áòµ·¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤òÁ´ÆüËÜ¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤´ÀÂµî¤ò¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿´¾ð¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤â¤·¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£