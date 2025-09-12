·Ù»¡Ä£¡¢4»ö·ï¤Î·ü¾Þ¶â´ü´Ö±äÄ¹¡¡ÂçÊ¬¤Ò¤Æ¨¤²»¦½ý¤Ê¤É
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï12Æü¡¢2022Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÇÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬¤Ò¤Æ¨¤²¤Ç»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ê¤É4»ö·ï¤Ç¡¢¼êÇÛÃæ¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¼Ô¤ËºÇ¹â300Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¸øÅª·ü¾Þ¶â¡ÊÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¡Ë¤Î±þÊç´ü´Ö¤ò¡¢11·î1Æü¤«¤é1Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»¦½ý»ö·ï¤ÎÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Ç08Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿½÷À»¦³²»ö·ï¤Î¾®¸¶¾¡¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç12Ç¯¤ËÃËÀµÒ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¸«Î©¿¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¡á¹ñºÝ¼êÇÛÃæ¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç1998Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿°ì²È3¿Í»¦³²»ö·ï¤Î¾®ÊëÍÎ»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¡£
¡¡È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏºÇ¹â500Ëü±ß¡¢¸«Î©ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤ÏºÇ¹â300Ëü±ß¤Î»äÅª·ü¾Þ¶â¤â¤¢¤ë¡£