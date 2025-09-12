´Ú¹ñÏ«Æ¯¼Ô¤é330¿Íµ¢¹ñ¡¡ÊÆ¤Ç¹´Â«¡¢ÆüËÜ¿Í3¿Í¤âÅþÃå
¡¡¡Ú¿ÎÀî¶¦Æ±¡ÛÊÆÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢ÊÆ°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤é330¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤¬12Æü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¡Ë¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£´ä²°µ£³°Áê¤ÏÆüËÜ¿Í3¿Í¤âÅþÃå¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ´Ú´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿»öÂÖ¤Ï°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¯¤¬¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Îò²À»Íì¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ï12Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Öº¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¹Ö¤¸¡¢ºÆÈ¯¤òËÉ¤°¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÂÐÊÆÅê»ñ¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂÚºß»ñ³Ê¤Îºß¤êÊý¤ò½ä¤ê¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¶ÁÏÀß¤Ê¤É¤ÎÂÐºöÄó°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ÊÆÂ¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ICE¤Ï4Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹©¾ì¤Ç¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤äÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤é·×475¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÍÑÅÅÃÓ¤ÎÅÅ¶ËÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¼Ò°÷¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¦¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥Ó¥¶È¯µë¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÂÚºß¡¦½¢Ï«»ñ³Ê¤òÆÍÁ³¡¢ÌäÂê»ë¤·¤¿¤³¤È¤ËÅöÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£