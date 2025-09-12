°æ¾å¾°Ìï¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Î¾¡Íø¥ª¥Ã¥º¤Ï¡Ö1.10ÇÜ¡×¡¡¡È¸åÈ¾¤ÎKO¾¡¤Á¡É¤òÍÎÏ»ë¡¢¡ÈÅªÃæÎ¨¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¤È³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤¬¸«²ò
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤ÆWBAÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
°æ¾å¤¬¡Ö²áµîºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡×¤ÈÇ§¤á¤¿ÆñÅ¨¤È¤Î°ìÀï¡£Æ±³¬µé5ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ò³¤³°¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£KO·èÃå¤Ç¤âÈ½Äê¤Ç¤â°æ¾å¤¬°µÅÝ
Âç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡ÖBet365¡×¤Ï¡¢°æ¾å¾¡Íø¤Ë¡Ö1.10¡×¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¾¡Íø¤Ë¡Ö7.00¡×¤Î¥ª¥Ã¥º¤òÀßÄê¡£1Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢·×»»¾å¤Ï¡¢°æ¾å¾¡Íø¤¬Åö¤¿¤ë¤È1000±ß¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬¾¡¤Ä¤È7Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¾¼Ô¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤À¡£
¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤Î¥Ù¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤Ï8～9²ó¤¬¡Ö9.50¡×¡¢7²ó¤È10²ó¤¬¡Ö10.00¡×¤È¸åÈ¾¤ÎKO¾¡¤Á¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡¢Á´¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö101.00¡×¤ÈKO¾¡¤Á¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£È½Äê·èÃå¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°æ¾å¾¡Íø¤¬¡Ö4.00¡×¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¾¡Íø¤¬¡Ö17.00¡×¤È°æ¾åÍÍø¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¡È·«¤ê½Ð¤¹¡ÉÁª¼êÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¡Ö1.50¡×¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬¡Ö2.50¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¡ÈÅö¤Æ¤ë¡ÉÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¡Ö1.22¡×¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ö4.00¡×¤È°æ¾å¤ÎÅªÃæÎ¨¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¢£¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦ºÇÂ¿Æ±»þËÉ±ÒµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë°ìÀï
ÀïÀÓ¤Ï°æ¾å¤¬30¾¡¡Ê27KO¡ËÌµÇÔ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï14¾¡¡Ê11KO¡Ë1ÇÔ¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï2018Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢15Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢16Ç¯³«ºÅ¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£KOÎ¨¤Ï78%¤È¹â¤¯¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿2024Ç¯4·î¤Î¥Þー¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹Àï°Ê¹ß¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤ÇTKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Ã¥º¤Ç¤Ï°µÅÝÅªÍÍø¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë°æ¾å¡£È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢È½Äê·èÃå¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡£·àÅª¤ÊKO¥·ー¥ó¤¬¸«¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°æ¾å¤¬¾¡¤Æ¤Ð5ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤ÎÆ±»þËÉ±ÒÀ®¸ù¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¡È¥«¥Í¥í¡É¤³¤È¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÈ´¤À¤³¦ºÇÂ¿µÏ¿¼ùÎ©¤È¤Ê¤ë¡£°æ¾å¤Ï·àÅª¤ÊKO¾¡¤Á¤ÇÎò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£