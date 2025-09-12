¡ÚMLB¡Û¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÄºÅÀ¡¢¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¥¨·³»þÂå¤Î¥Áー¥à¥áー¥È¤¬ºÇÂçµé¤Î»¿¼¡¡¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÊÌ³Ê¤Ö¤ê¤òÉ½¸½
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¥Áー¥à¥áー¥È¤¬ºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¼ç¤Ëµß±ç¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¢ー¥Áー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー»á¤¬¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦Æ®¤·¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖËèÆü¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤ë¡×
2015Ç¯¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー»á¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥º¤ä¥Õ¥£¥êー¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø²ÃÆþ¡£23Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Þー¥ê¥ó¥º¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£
9Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ë¸½ÌòÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ä¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥ÑーÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë¤éÂ¿¤¯¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤È¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤È¤âÂÐÀï¤â¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤ÏÈà¤é¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸Ë¤«¤Ê¤¢¤´¤Ò¤²¤òÃß¤¨¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤À¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ·É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¹¡¹¤ÈµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÄºÅÀ¤Ç¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¢£¥í¥Ã¥«ー¤¬ÎÙ¤Ç¥Ï¥°¤â
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¡¢Æ±»á¤ÏÂçÃ«¤È¥í¥Ã¥«ー¤¬ÎÙÆ±»Î¡£¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¤è¤¯¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤«¤éÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¸ý¤Ë±¿¤Ö»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¤Ï»î¹çÃæ¤ÎÍðÆ®¤ÇÉª¤ò¹üÀÞ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¿É¤¤·Ð¸³¤â¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¦Æ®¤·¤¿ÂçÃ«¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£