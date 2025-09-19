【しまむらのシューズ】が超可愛い！「お値段以上すぎる」「迷わずイロチ買い」だって！

お気に入りのシューズを履くだけで、気分が上がるという人は多いのでは？ コーデのセンスを左右しかねないシューズは、手に取りやすい価格でおしゃれなものが手に入ればラッキーかも。そこで今回は【しまむら】の、ふわもこサンダルやフラットシューズをピックアップ。高見えするデザインで、思わずイロチ買いしたくなりそうです。

秋冬コーデで映えそうな素材感が可愛い

【しまむら】「FF2バンドSA」\2,420（税込）

足元に存在感をプラスできそうな、ボリューミーなふわもこサンダル。シンプルなコーデに季節感を添え、夏から秋へのスイッチコーデにもおすすめです。素足で気軽に履けてコーデのおしゃれ度アップを狙えるのも嬉しいポイント。@__saxxyaxxさんは「ほんとお値段以上すぎます」と高見え感を絶賛。

バレエシューズのようなデザインに惹かれそう

【しまむら】「YUギャザーフラットS」\2,420（税込）

@38ka_hさんが「迷わずイロチ‪」で購入したという、軽やかに履けそうなフラットシューズ。ギャザー加工とリボンディティールで足元に立体感をプラスし、女性らしい柔らかな印象を与えてくれそうです。高見えするのに手に取りやすい価格も魅力。

