『ダウントン・アビー』イーディス役女優が下僕役俳優と極秘結婚していた！
20世紀初頭のイギリスを舞台に、郊外のお屋敷で暮らす貴族と使用人たちの物語を描き、一世を風靡したドラマ『ダウントン・アビー』。同作で、貴族クローリー家の次女イーディスを演じたローラ・カーマイケルと、下僕のアンディーを演じたマイケル・C・フォックスが結婚していたことが分かった。
【動画】一族最大のミステリーが幕を開ける映画版第1弾 『ダウントン・アビー／新たなる時代へ』予告
MailOnlineによると、NBCの特別番組『Downton Abbey Celebrates The Grand Finale（原題）』で、「この番組には大きな恩があります。僕の人生の大部分を作ってくれました」マイケルがコメント。料理人パットモア役のレズリー・ニコルが「奥さんを見つけて子どもが生まれるなんて、当時誰かから言われていたらどうする？」とつっこむと、「分かっています。本当にすごいことです」と認めたそうだ。
2人はドラマの共演で知り合い、交際をスタート。2021年に第一子が誕生している。これ以上プライベートについて詳しいことを語っていないものの、先日ロンドンで行われた映画第2弾『Downton Abbey: The Grand Finale（原題）』のプレミアに、2人揃って来場。ローラの左手指には、リングが光っていたそうだ。
